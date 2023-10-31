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Барнаульский Поток подготовят к комплексной застройке в 2024 году

Территорию в несколько десятков гектаров выставят на торги

31 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Поток / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Поток / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Барнаула планирует в 2024 году дать старт комплексному развитию Потока. Уже несколько лет мэрия готовит документацию для начала работ, расселяет и сносит аварийные дома. После подготовки площадки ее выставят на аукцион, где за территорию будут бороться застройщики. При этом девелоперам придется строить не только жилье, но и инженерную и социальную инфраструктуру. Об этом на форсайт-сессии "Барнаул – образ будущего" рассказал первый вице-мэр Андрей Федоров.

"Серьезный механизм"

За последние годы на Потоке снесли несколько десятков аварийных домов. Только в сентябре-октябре были демонтированы четыре многоквартирника. По словам Андрея Федорова, сейчас специалисты занимаются анализом территории, чтобы подготовить микрорайон к аукциону на комплексное освоение. 

"Победитель будет обязан разработать проект планировки, подлежащий общественным обсуждениям, то есть его увидят люди и заинтересованные группы. В дальнейшем его утвердят и реализуют. Комплексное развитие – это серьезный механизм, который нам дает федеральное законодательство. Он позволяет привлекать инвесторов к тем вопросам, до которых зачастую городским, региональным, а иногда и федеральным бюджетам очень трудно дотянуться", – отметил он.

Справка 
Комплексное развитие территорий (КРТ) – это деятельность, направленная на создание благоприятных условий существования населения. В рамках этого направления создаются не только конкретные объекты, но и инфраструктура. Застройщик не только реализует сам проект, но также занимается бумажной работой и готовит необходимую документацию.

Альтернатива правобережью

С победителем предстоящего аукциона будет заключен договор, где заложат все обязательства, на которые инвестор готов пойти. Это и расселение многоквартирных домов (тех, что не попали в программы, но их жильцы будут согласны на переезд), и частичное обеспечение участков инженерной инфраструктурой, и создание социальных благ: зеленых зон, тротуаров, освещения. По мнению вице-мэра, девелоперам интересен такой формат работы.

"Сегодня есть вопросы по свободным земельным участкам, территориям, мы это признаем. Есть перспективы в западном, восточном, южном направлении города. Но с развитием и расползанием Барнаула в любом направлении нужно быть аккуратными: это увеличение транспортной, инженерной нагрузки, увеличение маятниковой миграции. Это моменты, которые должны быть глубоко проанализированы, прежде чем первый застройщик туда вступит", – отметил Андрей Федоров.

И добавил, что развитие Потока горожане увидят уже совсем скоро:

"Однозначно в следующем году мы примем решение о старте комплексного развития. Сам формат мы еще подкорректируем".

Добавим, что ранее Андрей Федоров сообщал, что в качестве пилотной площадки для КРТ на Потоке выбраны кварталы, ограниченные ул. Эмилии Алексеевой, пр. Ленина, ул. Петра Сухова, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, ул. Чудненко, ул. 5-й Западной, ул. Чеглецова, ул. Малахова. Общая площадь территории составляет 86,5 га.

Барнаул строительство аварийное жильё архитектура снос зданий

Комментарии 21

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Евгения

09:18:01 31-10-2023

про транспортную развязку подумать не забудьте , а то будет очередной коллапс на Сухова , 80 Гв дивизии, Эмильке

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Гость

09:24:41 31-10-2023

Евгения (09:18:01 31-10-2023) про транспортную развязку подумать не забудьте , а то будет ... Уже поздно думать. П. Сухова упорно застраивают, а дорогу не расширили. Коммуникации тоже не обновили. Там итак каждый год где-нибудь да прорвет. Напор воды стал слабее. А власти главное денег срубить.

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Гость

09:21:21 31-10-2023

Всё хана потоку ща затыкают все человейниками, при существующей транспортной инфраструктуре будет еще хуже чем в индустриальном районе пробки со дворов будут начинаться.

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Маша

09:34:01 31-10-2023

Правильно рухлять эту давно сносить надо, дома страшные, люди в них маятся, планировки убогие..........

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Гость

09:42:43 31-10-2023

Маша (09:34:01 31-10-2023) Правильно рухлять эту давно сносить надо, дома страшные, лю... А Вы видели эти планировки? Я - да. Не все. И они намного лучше, чем некоторые новострои.

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Гость

09:48:54 31-10-2023

Маша (09:34:01 31-10-2023) Правильно рухлять эту давно сносить надо, дома страшные, лю... Из башки своей опилки повыкидывай! Прогнили уже...

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Гость

11:43:20 31-10-2023

Маша (09:34:01 31-10-2023) Правильно рухлять эту давно сносить надо, дома страшные, лю... Это не рухлядь, это отличные дома, просто им нужен капремонт.

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Гость

16:45:35 31-10-2023

Маша (09:34:01 31-10-2023) Правильно рухлять эту давно сносить надо, дома страшные, лю... эти дома простояли уже бог знает сколько времени и столько же простоят, если за ними поухаживать, а вот то, что сейчас строят и называют домами, будет чудом, если лет 10 простоят. И поверьте, пройдет время, и люди хапанут горя, когда все эти настроенные за последние лет 5 человейники, придут в аварийное состояние, а этого ждать не долго, с нынешним качеством, и вот тогда, настанет АД как для людей живущих там, так и для руководства города, которое не будет знать, в какую часть города выделять бало, чтобы эти домики перестали разваливаться.

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Гость

08:51:46 03-11-2023

Маша (09:34:01 31-10-2023) Правильно рухлять эту давно сносить надо, дома страшные, лю... ну все же, лучше чем на улице. Выселяют то совсем вникуда за три копейки, а землю потом продают за бешенные бабки.

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Гость

09:35:45 31-10-2023

Доходные человейники для "лучших людей" города, которые в них никогда не жили и жить никогда не будут.

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Гость

09:44:56 31-10-2023

Ужас в том, что при малейших перебоях с электричеством зимой все эти стекловатные "дворцы" быстро и навсегда выходят из строя, становясь абсолютно нежилыми. И страшно представить, что будет с ними и с жильцами при землетрясении или при социальных катаклизмах типа кровавых 90-х.

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Юс

11:17:56 31-10-2023

И, как всегда, ни слова о школах, д/садах, поликлиниках...одни общие фразы. Короче, прощай, уютный Поток...

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Гость

11:23:09 31-10-2023

Планировщики квартир что-то курят из запрещенного, причем уже давно. Сейчас понастроят или клетух на 20 кв.м., которые называются модным словом студия, или квартир с кухнями без окон, с коридорами в два раза больше по площади чем комнаты. Да даже квартиры с выходом окон на одну сторону. Я только сейчас понял, почему мои соседи по хрущевке открывали дверь в подъезд - им было жарко, сквозняка не было. На лестничной площадке три квартиры и одна по центру вот такая.

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Гость

12:59:29 31-10-2023

Дороги надо расширять!!!

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Гость

14:00:06 31-10-2023

Наконец-то, дождались

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Андрей

16:40:46 31-10-2023

Получается под КРТ и часть частных земельных участков подпадает. (По сути, снос частного сектора).

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Гость

17:53:38 31-10-2023

Андрей (16:40:46 31-10-2023) Получается под КРТ и часть частных земельных участков подпад... В частном секторе там давно хорошие дома со всеми удобствами. А вот ветхие двухэтажки без балконов вполне можно сносить.

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Гость

10:23:59 01-11-2023

Гость (17:53:38 31-10-2023) В частном секторе там давно хорошие дома со всеми удобствами... КРТ позволяет сносить всё, что подпадает в квадрат, независимо от того, насколько там всё хорошо. Судя по квадрату, частные дома тоже подпадают (хоть и не все). Там только единственная тонкость, должны выкупать по рыночной цене. Она комплексная, как раз, на то и комплексная, что квартал весь в комплексе будет застраиваться. Как я понимаю (судя по названиям улиц), это все здания (земельные участки), ограниченные Ленина м— Эмилии Алексеевой — Малахова — Чудненко. Пару лет назад, даже была карта с выделением, там как раз, половина частного сектора было закрашено.

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Гость

08:53:41 03-11-2023

Андрей (16:40:46 31-10-2023) Получается под КРТ и часть частных земельных участков подпад... по КРТ можно отобрать любую собственность, хоть аварийную, хоть хорошую. Очень удобно. То только жителей аварийных домов обманывали, а теперь и жители частных домов под удар попали.

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Гость

17:50:13 31-10-2023

В старых потоковских домах неплохие планировки, удобные для семьи. Не то что в новых - кухня в коридоре или в темном углу комнаты. Люди , по сути, живут на кухне, спят на кухне! Да ещё 2 окна на 60 квадратов площади!

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Андрей

15:46:01 01-11-2023

Главное чтобы не забывали про парковочные места сколько квартир столько же должно быть парковочных мест,а то построили 2 дома по 100 квартир и по 10 парковочных мест и ни к одному магазину не подъехать все везде забито

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