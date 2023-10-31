Барнаульский Поток подготовят к комплексной застройке в 2024 году
Территорию в несколько десятков гектаров выставят на торги
31 октября 2023, 09:15, ИА Амител
Администрация Барнаула планирует в 2024 году дать старт комплексному развитию Потока. Уже несколько лет мэрия готовит документацию для начала работ, расселяет и сносит аварийные дома. После подготовки площадки ее выставят на аукцион, где за территорию будут бороться застройщики. При этом девелоперам придется строить не только жилье, но и инженерную и социальную инфраструктуру. Об этом на форсайт-сессии "Барнаул – образ будущего" рассказал первый вице-мэр Андрей Федоров.
"Серьезный механизм"
За последние годы на Потоке снесли несколько десятков аварийных домов. Только в сентябре-октябре были демонтированы четыре многоквартирника. По словам Андрея Федорова, сейчас специалисты занимаются анализом территории, чтобы подготовить микрорайон к аукциону на комплексное освоение.
"Победитель будет обязан разработать проект планировки, подлежащий общественным обсуждениям, то есть его увидят люди и заинтересованные группы. В дальнейшем его утвердят и реализуют. Комплексное развитие – это серьезный механизм, который нам дает федеральное законодательство. Он позволяет привлекать инвесторов к тем вопросам, до которых зачастую городским, региональным, а иногда и федеральным бюджетам очень трудно дотянуться", – отметил он.
Справка
Комплексное развитие территорий (КРТ) – это деятельность, направленная на создание благоприятных условий существования населения. В рамках этого направления создаются не только конкретные объекты, но и инфраструктура. Застройщик не только реализует сам проект, но также занимается бумажной работой и готовит необходимую документацию.
Альтернатива правобережью
С победителем предстоящего аукциона будет заключен договор, где заложат все обязательства, на которые инвестор готов пойти. Это и расселение многоквартирных домов (тех, что не попали в программы, но их жильцы будут согласны на переезд), и частичное обеспечение участков инженерной инфраструктурой, и создание социальных благ: зеленых зон, тротуаров, освещения. По мнению вице-мэра, девелоперам интересен такой формат работы.
"Сегодня есть вопросы по свободным земельным участкам, территориям, мы это признаем. Есть перспективы в западном, восточном, южном направлении города. Но с развитием и расползанием Барнаула в любом направлении нужно быть аккуратными: это увеличение транспортной, инженерной нагрузки, увеличение маятниковой миграции. Это моменты, которые должны быть глубоко проанализированы, прежде чем первый застройщик туда вступит", – отметил Андрей Федоров.
И добавил, что развитие Потока горожане увидят уже совсем скоро:
"Однозначно в следующем году мы примем решение о старте комплексного развития. Сам формат мы еще подкорректируем".
Добавим, что ранее Андрей Федоров сообщал, что в качестве пилотной площадки для КРТ на Потоке выбраны кварталы, ограниченные ул. Эмилии Алексеевой, пр. Ленина, ул. Петра Сухова, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, ул. Чудненко, ул. 5-й Западной, ул. Чеглецова, ул. Малахова. Общая площадь территории составляет 86,5 га.
09:18:01 31-10-2023
про транспортную развязку подумать не забудьте , а то будет очередной коллапс на Сухова , 80 Гв дивизии, Эмильке
09:24:41 31-10-2023
Евгения (09:18:01 31-10-2023) про транспортную развязку подумать не забудьте , а то будет ... Уже поздно думать. П. Сухова упорно застраивают, а дорогу не расширили. Коммуникации тоже не обновили. Там итак каждый год где-нибудь да прорвет. Напор воды стал слабее. А власти главное денег срубить.
09:21:21 31-10-2023
Всё хана потоку ща затыкают все человейниками, при существующей транспортной инфраструктуре будет еще хуже чем в индустриальном районе пробки со дворов будут начинаться.
09:34:01 31-10-2023
Правильно рухлять эту давно сносить надо, дома страшные, люди в них маятся, планировки убогие..........
09:42:43 31-10-2023
Маша (09:34:01 31-10-2023) Правильно рухлять эту давно сносить надо, дома страшные, лю... А Вы видели эти планировки? Я - да. Не все. И они намного лучше, чем некоторые новострои.
09:48:54 31-10-2023
Маша (09:34:01 31-10-2023) Правильно рухлять эту давно сносить надо, дома страшные, лю... Из башки своей опилки повыкидывай! Прогнили уже...
11:43:20 31-10-2023
Маша (09:34:01 31-10-2023) Правильно рухлять эту давно сносить надо, дома страшные, лю... Это не рухлядь, это отличные дома, просто им нужен капремонт.
16:45:35 31-10-2023
Маша (09:34:01 31-10-2023) Правильно рухлять эту давно сносить надо, дома страшные, лю... эти дома простояли уже бог знает сколько времени и столько же простоят, если за ними поухаживать, а вот то, что сейчас строят и называют домами, будет чудом, если лет 10 простоят. И поверьте, пройдет время, и люди хапанут горя, когда все эти настроенные за последние лет 5 человейники, придут в аварийное состояние, а этого ждать не долго, с нынешним качеством, и вот тогда, настанет АД как для людей живущих там, так и для руководства города, которое не будет знать, в какую часть города выделять бало, чтобы эти домики перестали разваливаться.
08:51:46 03-11-2023
Маша (09:34:01 31-10-2023) Правильно рухлять эту давно сносить надо, дома страшные, лю... ну все же, лучше чем на улице. Выселяют то совсем вникуда за три копейки, а землю потом продают за бешенные бабки.
09:35:45 31-10-2023
Доходные человейники для "лучших людей" города, которые в них никогда не жили и жить никогда не будут.
09:44:56 31-10-2023
Ужас в том, что при малейших перебоях с электричеством зимой все эти стекловатные "дворцы" быстро и навсегда выходят из строя, становясь абсолютно нежилыми. И страшно представить, что будет с ними и с жильцами при землетрясении или при социальных катаклизмах типа кровавых 90-х.
11:17:56 31-10-2023
И, как всегда, ни слова о школах, д/садах, поликлиниках...одни общие фразы. Короче, прощай, уютный Поток...
11:23:09 31-10-2023
Планировщики квартир что-то курят из запрещенного, причем уже давно. Сейчас понастроят или клетух на 20 кв.м., которые называются модным словом студия, или квартир с кухнями без окон, с коридорами в два раза больше по площади чем комнаты. Да даже квартиры с выходом окон на одну сторону. Я только сейчас понял, почему мои соседи по хрущевке открывали дверь в подъезд - им было жарко, сквозняка не было. На лестничной площадке три квартиры и одна по центру вот такая.
12:59:29 31-10-2023
Дороги надо расширять!!!
14:00:06 31-10-2023
Наконец-то, дождались
16:40:46 31-10-2023
Получается под КРТ и часть частных земельных участков подпадает. (По сути, снос частного сектора).
17:53:38 31-10-2023
Андрей (16:40:46 31-10-2023) Получается под КРТ и часть частных земельных участков подпад... В частном секторе там давно хорошие дома со всеми удобствами. А вот ветхие двухэтажки без балконов вполне можно сносить.
10:23:59 01-11-2023
Гость (17:53:38 31-10-2023) В частном секторе там давно хорошие дома со всеми удобствами... КРТ позволяет сносить всё, что подпадает в квадрат, независимо от того, насколько там всё хорошо. Судя по квадрату, частные дома тоже подпадают (хоть и не все). Там только единственная тонкость, должны выкупать по рыночной цене. Она комплексная, как раз, на то и комплексная, что квартал весь в комплексе будет застраиваться. Как я понимаю (судя по названиям улиц), это все здания (земельные участки), ограниченные Ленина м— Эмилии Алексеевой — Малахова — Чудненко. Пару лет назад, даже была карта с выделением, там как раз, половина частного сектора было закрашено.
08:53:41 03-11-2023
Андрей (16:40:46 31-10-2023) Получается под КРТ и часть частных земельных участков подпад... по КРТ можно отобрать любую собственность, хоть аварийную, хоть хорошую. Очень удобно. То только жителей аварийных домов обманывали, а теперь и жители частных домов под удар попали.
17:50:13 31-10-2023
В старых потоковских домах неплохие планировки, удобные для семьи. Не то что в новых - кухня в коридоре или в темном углу комнаты. Люди , по сути, живут на кухне, спят на кухне! Да ещё 2 окна на 60 квадратов площади!
15:46:01 01-11-2023
Главное чтобы не забывали про парковочные места сколько квартир столько же должно быть парковочных мест,а то построили 2 дома по 100 квартир и по 10 парковочных мест и ни к одному магазину не подъехать все везде забито