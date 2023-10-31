Территорию в несколько десятков гектаров выставят на торги

31 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Поток / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Барнаула планирует в 2024 году дать старт комплексному развитию Потока. Уже несколько лет мэрия готовит документацию для начала работ, расселяет и сносит аварийные дома. После подготовки площадки ее выставят на аукцион, где за территорию будут бороться застройщики. При этом девелоперам придется строить не только жилье, но и инженерную и социальную инфраструктуру. Об этом на форсайт-сессии "Барнаул – образ будущего" рассказал первый вице-мэр Андрей Федоров.

"Серьезный механизм"

За последние годы на Потоке снесли несколько десятков аварийных домов. Только в сентябре-октябре были демонтированы четыре многоквартирника. По словам Андрея Федорова, сейчас специалисты занимаются анализом территории, чтобы подготовить микрорайон к аукциону на комплексное освоение.

"Победитель будет обязан разработать проект планировки, подлежащий общественным обсуждениям, то есть его увидят люди и заинтересованные группы. В дальнейшем его утвердят и реализуют. Комплексное развитие – это серьезный механизм, который нам дает федеральное законодательство. Он позволяет привлекать инвесторов к тем вопросам, до которых зачастую городским, региональным, а иногда и федеральным бюджетам очень трудно дотянуться", – отметил он.

Справка

Комплексное развитие территорий (КРТ) – это деятельность, направленная на создание благоприятных условий существования населения. В рамках этого направления создаются не только конкретные объекты, но и инфраструктура. Застройщик не только реализует сам проект, но также занимается бумажной работой и готовит необходимую документацию.

Альтернатива правобережью

С победителем предстоящего аукциона будет заключен договор, где заложат все обязательства, на которые инвестор готов пойти. Это и расселение многоквартирных домов (тех, что не попали в программы, но их жильцы будут согласны на переезд), и частичное обеспечение участков инженерной инфраструктурой, и создание социальных благ: зеленых зон, тротуаров, освещения. По мнению вице-мэра, девелоперам интересен такой формат работы.

"Сегодня есть вопросы по свободным земельным участкам, территориям, мы это признаем. Есть перспективы в западном, восточном, южном направлении города. Но с развитием и расползанием Барнаула в любом направлении нужно быть аккуратными: это увеличение транспортной, инженерной нагрузки, увеличение маятниковой миграции. Это моменты, которые должны быть глубоко проанализированы, прежде чем первый застройщик туда вступит", – отметил Андрей Федоров.

И добавил, что развитие Потока горожане увидят уже совсем скоро:

"Однозначно в следующем году мы примем решение о старте комплексного развития. Сам формат мы еще подкорректируем".

Добавим, что ранее Андрей Федоров сообщал, что в качестве пилотной площадки для КРТ на Потоке выбраны кварталы, ограниченные ул. Эмилии Алексеевой, пр. Ленина, ул. Петра Сухова, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, ул. Чудненко, ул. 5-й Западной, ул. Чеглецова, ул. Малахова. Общая площадь территории составляет 86,5 га.