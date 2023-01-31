Сейчас мэрия разрабатывает концепцию развития микрорайона

31 января 2023, 13:01, ИА Амител

Поток в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На месте аварийных домов на Потоке вырастут кварталы новых многоэтажек. Сейчас город готовит проект комплексного развития территории. Об этом изданию "Вечерний Барнаул" рассказал председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв.

По его словам, именно Поток (территория, ограниченная улицей Эмилии Алексеевой, проспектом Ленина, улицами Петра Сухова, 80-й Гвардейской Дивизии, Чудненко, 5-й Западной, Чеглецова, Малахова) определён в качестве пилотной для комплексного развития территории.

По состоянию на 23 декабря 2022 года в микрорайоне снесли три аварийных дома (ул. Тимуровская, 32, 54, ул. 1-я Западная, 51), ещё 42 признаны аварийными и ожидают расселения и демонтажа.

"Сейчас осуществляется подготовка концепции развития этой территории (Потока, – прим. ред.), на основании которой будут определены основные показатели и параметры развития. В последующем планируется принятие решения о комплексном развитии территории. Предварительный срок реализации комплексного развития территории жилой застройки – 10 лет", – отметил Антон Воробьёв.

Всего в 2022 году в Барнауле снесли 51 аварийный многоквартирный дом общей площадью 25 тыс. квадратных метров. В данный момент в городе проводят работы по демонтажу 12 многоэтажек.

"Эти объекты размещены на территории всего Барнаула, но преимущественно там, где сохранился старый фонд: на территории Железнодорожного, Октябрьского, Центрального районов", – сказал Воробьёв.

В текущем году на снос и расселение аварийного жилья город намерен потратить около 103 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2022-м. Отметим, что сейчас аварийные дома в Барнауле массово сносят на ул. Советской Армии, в Затоне, Гоньбинке, ВРЗ, в центре краевой столицы.

Справка

По информации федерального Минстроя, комплексное развитие территорий – одно из ключевых направлений градостроительного развития регионов России. Оно реализуется для повышения эффективности использования территорий, создания необходимых условий для развития инфраструктуры, расселения аварийного жилья, обновления застроенных территорий.