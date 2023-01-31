НОВОСТИБарнаул

Барнаульский Поток готовят к масштабной застройке, которая растянется на десятилетие

Сейчас мэрия разрабатывает концепцию развития микрорайона

31 января 2023, 13:01, ИА Амител

Поток в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Поток в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На месте аварийных домов на Потоке вырастут кварталы новых многоэтажек. Сейчас город готовит проект комплексного развития территории. Об этом изданию "Вечерний Барнаул" рассказал председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв.

По его словам, именно Поток (территория, ограниченная улицей Эмилии Алексеевой, проспектом Ленина, улицами Петра Сухова, 80-й Гвардейской Дивизии, Чудненко, 5-й Западной, Чеглецова, Малахова) определён в качестве пилотной для комплексного развития территории. 

По состоянию на 23 декабря 2022 года в микрорайоне снесли три аварийных дома (ул. Тимуровская, 32, 54, ул. 1-я Западная, 51), ещё 42 признаны аварийными и ожидают расселения и демонтажа. 

"Сейчас осуществляется подготовка концепции развития этой территории (Потока, – прим. ред.), на основании которой будут определены основные показатели и параметры развития. В последующем планируется принятие решения о комплексном развитии территории. Предварительный срок реализации комплексного развития территории жилой застройки – 10 лет", – отметил Антон Воробьёв.

Всего в 2022 году в Барнауле снесли 51 аварийный многоквартирный дом общей площадью 25 тыс. квадратных метров. В данный момент в городе проводят работы по демонтажу 12 многоэтажек.  

"Эти объекты размещены на территории всего Барнаула, но преимущественно там, где сохранился старый фонд: на территории Железнодорожного, Октябрьского, Центрального районов", – сказал Воробьёв.  

В текущем году на снос и расселение аварийного жилья город намерен потратить около 103 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2022-м. Отметим, что сейчас аварийные дома в Барнауле массово сносят на ул. Советской Армии, в Затоне, Гоньбинке, ВРЗ, в центре краевой столицы.

Справка

По информации федерального Минстроя, комплексное развитие территорий – одно из ключевых направлений градостроительного развития регионов России. Оно реализуется для повышения эффективности использования территорий, создания необходимых условий для развития инфраструктуры, расселения аварийного жилья, обновления застроенных территорий.

 

Комментарии 35

  • Отлична новость. Давно пора застроить там все приличными домами. Пусть все получится у нас.
    31 января, Гость   Ответить
  • А еще освоить территорию Моторного завода, Кулагина, Маяковского
    31 января, Гость   Ответить
  • Про подземные парковки , дорожную развязку , поликлиники, детсады и школы также не забывайте ! А то в проекте 50 шт 20ти этажек
    31 января, Гость   Ответить
  • Вот на Млторном заводе сами живите. Как представлю что дети будут бегать по земле, в которую годами лили мазут и СОЖ...
    31 января, Гость   Ответить
  • что дети будут бегать по земле, - как то дели бегают по старым кладбищам что сравняли для стройки во многих местах города и ничего
    31 января, Гость   Ответить
  • Правильней-очередной масштабный распил бюджета.
    31 января, Гость   Ответить
  • Последний нормальный зелёный район убьют
    31 января, Гость   Ответить
  • а сколько заводов на космонавтов построят что бы новым жильца было где работать недалеко от дома? или тоже в центр попрутся?
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, Точно подмечено, Инфраструктура должна быть обязательно!!!
    31 января, Гость   Ответить
  • А улицы не забудут расширить для проезда?
    31 января, Гость   Ответить
  • А трубы будут менять? Дороги будут расширять? НЕТ!!! На П.Сухого 17-ти этажки впихнули и все! Напора воды нет, трубы в год по нескольку раз рвутся, дорога в 2 полосы (1 туда, 1 обратно).
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, Правильней-очередной масштабный распил бюджета ---сколько вы денег снесли в бюджет, что так за него беспокоитесь каждый раз
    31 января, Гость   Ответить
  • Блин. И тут сейчас навтыкают свечек. сделают еще одно гетто. Оставьте уж в покое центральные районы. Застраивайте свои новостройки типа Ускова и прочее!!! Оставьте центр малоэтажным!!!
    31 января, Гость   Ответить
  • сколько вы денег снесли в бюджет - а почему вам совершенно безразлично что на ветер улетаю миллионы?
    31 января, Гость   Ответить
  • Давно пора, отличая новость.
    31 января, Гость   Ответить
  • почему вам совершенно безразлично что на ветер улетаю миллионы?- и все таки хочется получить ответ, сколько денег вы заплатили в бюджет? и второе: сколько миллионов улетает и в какую сторону дует этот ветер? зы. к администрациям и бюджетам не имею отношения. Конкретики хочется
    31 января, Гость   Ответить
  • Давно пора, отличая новость. ---что пора? Поток отличный район с множеством зелени, пока еще без пробок и со всей инфраструктурой. Плюс Юбилейный облагородят. Японские бараки сносить пора, но вместо них можно строить 3-4 этажа и продавать за нормальный ценник. А не превращать в трущобы Уськова.
    31 января, Гость   Ответить
  • Гость, есть улица П.Сухова , П.Сухого - нет в Барнауле
    31 января, Гость   Ответить
  • А жителей из сносимых домов куда? Им что за это будет? Я предполагаю, что ничего.
    31 января, Гость   Ответить
  • Разворошили((( и перемеляют маргеналов же в нормальные дома, которые через месяц станут "потоком".
    31 января, Гость   Ответить
  • Застройка района Ядринцева-Челюскинцев уже затихла, Комяков последнюю панельку достраивает. А было "планов громадьё"
    31 января, Гость   Ответить
  • Оставьте уж в покое центральные районы. Застраивайте свои новостройки типа Ускова и прочее!!! Оставьте центр малоэтажным!!!---------- Поток это центральные районы? Вы на каких седативах сидите???
    31 января, Гость   Ответить
  • Поток это центральные районы? Это район ближе к центру. По сравнению с выселками всякими типа Ускова и прочего точно.
    31 января, Гость   Ответить
  • Где столько жителей найдут?
    31 января, Гость   Ответить
  • с каких пор поток это центр?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Типичная китайская схема застройки за счёт кредитов из бюджета ради личного обогащения строительной мафии "элитарными" человейниками "а-ля у нас тут анталия" с запредельными платежами за квартплату и тепло в городе без работы и следовательно без будущего. В Китае так построены целые никому не нужные города без населения, где разваливающийся высотный новострой теперь массово сносят взрывами.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Это район ближе к центру.-------- а тогда ближние черемушки это что? или район гарнизонного? центр? все бы вам к центру хоть пальцем но прилепиться.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Блин, откуда народ? Кто живет в этих многоэтажках?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • На потоке такие узкие улицы, понастроят высоток, ни парковок, ни дорог….
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Приличные дома строят исключительно в россии! По всей европе это запрещено!
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Земли - завались, а строят, как в Японии, на головах друг у друга, да ещё и клоповники многоэтажные. И хотят, чтоб люди размножались при таких условиях. Но люди ж не тараканы и не клопы. Человеку для того, чтоб размножаться, нужна территория. Дом, двор, гараж, сад-огород-газон. Тогда и детей есть куда поместить. А в этих клоповниказ-человейниках только алкаши и наркоманы могут размножаться. Что ж, видимо, так и задумано. Иначе бы не такое строили.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, заводы надо строить а не 16этажные дома
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Конечно хорошее дело. Но, я живу в таком доме, плачу кредит за выкупленную комнату. Огромные проценты. Будут сносить. Дадут копейки за квартиру. И я снова должна пойти за кредитом или ипотекой. Чтоб город строил. Хорошо людям помогают да смерти платить кредиты и ипотеки.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Дом, двор, гараж, сад-огород-газон. **** Да, ….., в столице региона сад-огород-газон) как же надоели эти колхозаны) езжай в Фирсово, там себе огород мастери. Нет денег на Фирсово - Вали в Калманку, там хоть голым по улицам бегай…
    03 февраля, Гость   Ответить
  • заводы надо строить а **** А давай не заводы, давай сразу гигантские фабрики Гознака) и сразу будем деньги печатать)
    03 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров