НОВОСТИОбщество

Барнаульский реаниматолог отказался от брони и пошел на СВО

Работал под Авдеевкой, сейчас находится под Клещеевкой

07 ноября 2023, 13:43, ИА Амител

В Барнауле врач анестезиолог-реаниматолог горбольницы № 5 отказался от брони и ушел на специальную военную операцию, сообщает алтайское отделение Народного фронта.

Врач с позывным "Сергеич" поблагодарил Народный фронт за помощь и поддержку.

"До мобилизации проводил отпуск не на пляже. Он ездил в Донбасс, чтобы помочь медикам, научиться работать в военно-полевых условиях. Когда началась мобилизация, ни о какой брони и не думал. Работал под Авдеевкой, теперь – под Клещеевкой", – рассказали активисты.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
СВО Врачи на Алтае

Комментарии 40

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Гость

13:46:34 07-11-2023

отказался от "брони" ----- Офигеть. Есть у нас и такие

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Гость

17:56:11 07-11-2023

Гость (13:46:34 07-11-2023) отказался от "брони" ----- Офигеть. Есть у нас и такие... Бабло решает.

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Гость

13:52:44 07-11-2023

А нас кто лечить будет? можно же создать условия, чтобы специалисты не уезжали!

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Гость

13:58:07 07-11-2023

Гость (13:52:44 07-11-2023) А нас кто лечить будет? можно же создать условия, чтобы спец... Врачам не нравится "наша" зарплата" Поэтому нас лечит доктор Петрович. Лечит добрым словом.

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Мать бойца

14:23:30 07-11-2023

Гость (13:52:44 07-11-2023) А нас кто лечить будет? можно же создать условия, чтобы спец... А чтобы вас лечить, нужен мир! А его сейчас отвоевывают наши сыновья! И врачебная помощь им там, где ежеминутно под пулями, нужнее. Уж извините.

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Гость

15:08:57 07-11-2023

Мать бойца (14:23:30 07-11-2023) А чтобы вас лечить, нужен мир! А его сейчас отвоевывают наши... Жир прям стекает с монитора

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Гость

15:40:23 07-11-2023

Гость (15:08:57 07-11-2023) Жир прям стекает с монитора... Ну так жарь картошку

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Гость

15:43:15 07-11-2023

Гость (15:40:23 07-11-2023) Ну так жарь картошку... Нет у него картошки(

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Гость

18:02:10 07-11-2023

Гость (15:43:15 07-11-2023) Нет у него картошки(... Он последнего ёжика еще в прошлом году доел.

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Гость

18:33:25 07-11-2023

Гость (18:02:10 07-11-2023) Он последнего ёжика еще в прошлом году доел.... Хохлы давно питаются ежиками, воронами и вторичным продуктом на украине.

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Элен без ребят

22:53:54 07-11-2023

Гость (15:43:15 07-11-2023) Нет у него картошки(... так может работать пойти?

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Гость

19:40:19 07-11-2023

Гость (13:52:44 07-11-2023) А нас кто лечить будет? можно же создать условия, чтобы спец... Властям этот вопрос задайте

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Гость

13:55:02 07-11-2023

РТПху можно всю туда отправлять

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Гость

14:02:13 07-11-2023

Замечательный врачи в горбольнице № 5!

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Мать бойца

14:19:06 07-11-2023

Дорогой доктор! Благослови вас Господь на этот шаг, на дело благое. Помогайте нашим парням, бойцам, спасайте, лечите, спасайте! Помогай вам Господь и всем нашим дорогим, родным воинам! Сохрани вас всех, Господи.

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гость

14:41:06 07-11-2023

Мать бойца (14:19:06 07-11-2023) Дорогой доктор! Благослови вас Господь на этот шаг, на дело ... Все, кто сейчас на СВО - настоящие ГЕРОИ, освобождающие МИР от нацизма!

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Гость

15:45:21 07-11-2023

гость (14:41:06 07-11-2023)освобождающие МИР от нацизма!.. Больной вы человек - хоть бы погугли что такое нацизм, раз в школе не учились.

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Гость

18:36:37 07-11-2023

Гость (15:45:21 07-11-2023) Больной вы человек - хоть бы погугли что такое нацизм, раз в... Хахол, нацизм это ваше бандеровское чувство превосходства, когда вы, тупые хохлы, считаете себя лучше, чем другие нации.

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Гость

19:58:15 07-11-2023

Мать бойца (14:19:06 07-11-2023) Дорогой доктор! Благослови вас Господь на этот шаг, на дело ... Спасал жизни, теперь их отнимать пошел.

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Гость

14:32:52 07-11-2023

Ничего личного просто деньги. И больше чем на работе зарабатывают.

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Гость

14:49:27 07-11-2023

Гость (14:32:52 07-11-2023) Ничего личного просто деньги. И больше чем на работе зарабат... Ты сам-то ради этих миллиардов попробуй съездить туда, где есть очень сильно не нулевой шанс, что тебя убьют, умник.

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Гость

18:06:17 07-11-2023

Гость (14:32:52 07-11-2023) Ничего личного просто деньги. И больше чем на работе зарабат... За сколько готовы в Барнауле стать с яблоком на голове, чтобы по яблоку из ПМ или ТТ люди постреляли. Целятся-то не в вас будут, а в яблоко на вашей голове.

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Гость

20:24:36 07-11-2023

Гость (14:32:52 07-11-2023) Ничего личного просто деньги. И больше чем на работе зарабат... Умненький,а что же ты ещё не там?Не хочешь больших денег?

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Мать бойца.

14:53:47 07-11-2023

Гость (14:32:52 07-11-2023) Ничего личного просто деньги. И больше чем на работе зарабат... А вы последуйте его примеру, если это просто деньги,! Это жизнь, которая, если там, на сво, постоянно под смертельной опасностью. Попробуйте, убедитесь. Как говорит мой сын- а пусть приедут, не надолго, на денёк..... Слабо? Страшно? А вот доктор пошел. Пошел делать то, что он умеет. Уважение ему! Для вас же похоже, только деньги и имеют смысл.6

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Гость

18:46:32 07-11-2023

Мать бойца. (14:53:47 07-11-2023) А вы последуйте его примеру, если это просто деньги,! Это жи... Доктор, не санитарка на переднем крае, а в глыбоком тылу, риску никакого, так что день - ги.

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Гость

15:01:55 07-11-2023

Пошел делать то, что он умеет. - Т.е. Больше ничего не умеет?

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Гость

15:38:13 07-11-2023

Гость (15:01:55 07-11-2023) Пошел делать то, что он умеет. - Т.е. Больше ничего не умеет... Как ограничен ваш интеллект

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Гость

15:45:51 07-11-2023

Гость (15:38:13 07-11-2023) Как ограничен ваш интеллект... А вы с СВО пишите?

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Гость.

16:10:36 07-11-2023

Гость (15:45:51 07-11-2023) А вы с СВО пишите?... Мой сын там второй год и без отпуска. И не ноет. А выполняет свой долг.

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Гость

15:48:41 07-11-2023

Гость (15:38:13 07-11-2023) Как ограничен ваш интеллект... зато ваш расширен телевизором до безграничности

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Гость

18:38:52 07-11-2023

Гость (15:48:41 07-11-2023) зато ваш расширен телевизором до безграничности ... Сдрисни уже бандеровская рожа.

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Гость

15:10:33 07-11-2023

Какая бронь, ему лет сколько?

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Гость

15:42:42 07-11-2023

Гость (15:10:33 07-11-2023) Какая бронь, ему лет сколько?... А это важно? Человек пошел на фронт, где кровь, боль, смерть.... Вам не понятно? Это поступок настоящего человека. И не надо кусаться.

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Ирина

16:07:37 07-11-2023

А какая разница сколько человеку лет. Главное- что он делает! А он, отказался от спокойной жизни и пошел туда, где круглосуточно витает смерть.

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Гость

16:20:37 07-11-2023

Гость (15:48:41 07-11-2023) зато ваш расширен телевизором до безграничности ... А это, извините, чтобы встрясть в разговор? Где ваша мысль ?

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Гость

16:45:42 07-11-2023

Гость (15:10:33 07-11-2023) Какая бронь, ему лет сколько?... Медикам всем дали бронь, не важно сколько лет. Но много кто, отказался и уехал туда. И денег медикам там много не платят.

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Гость

17:41:09 07-11-2023

Кто-то же должен наших парней спасать. А вы тут и так не сдохнете, лёжа на диване

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Гость

18:43:00 07-11-2023

Гость (17:41:09 07-11-2023) Кто-то же должен наших парней спасать. А вы тут и так не сдо... Надо говорить - наших мальчиков

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Гость

19:48:10 07-11-2023

Что, не хватает докторов ноги-руки отпилиаать? Начали агитки лепить. "Понашили из трусОв героев... " (с)

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Гость

10:22:37 08-11-2023

Гость (19:48:10 07-11-2023) Что, не хватает докторов ноги-руки отпилиаать? Начали агитки... Сдрисни хахол.

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