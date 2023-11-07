Барнаульский реаниматолог отказался от брони и пошел на СВО

В Барнауле врач анестезиолог-реаниматолог горбольницы № 5 отказался от брони и ушел на специальную военную операцию, сообщает алтайское отделение Народного фронта.

Врач с позывным "Сергеич" поблагодарил Народный фронт за помощь и поддержку.

"До мобилизации проводил отпуск не на пляже. Он ездил в Донбасс, чтобы помочь медикам, научиться работать в военно-полевых условиях. Когда началась мобилизация, ни о какой брони и не думал. Работал под Авдеевкой, теперь – под Клещеевкой", – рассказали активисты.