Некоторых пропавших в зоне СВО бойцов не могут вернуть домой около года

25 октября 2023, 06:15, Анастасия Чебакова

Фото: unsplash.com

С начала спецоперации из плена вернулись семь военнослужащих из Алтайского края. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе.

"С начала СВО при участии уполномоченного удалось отыскать и вернуть семерых бойцов. С семьями тех, кого еще не удалось вернуть, мы находимся в постоянном контакте, стараемся оказывать им правовую, а порой и посильную психологическую помощь", – говорится в сообщении.

При этом на вопрос о том, сколько военнослужащих из Алтайского края на данный момент числятся пропавшими без вести в зоне спецоперации, в ведомстве не ответили. Однако, как сообщал в марте этого года омбудсмен Борис Ларин, в 2022 году он получил 26 обращений с просьбой помочь с поиском пропавших или пленных бойцов: четверых из них удалось найти, пятеро погибли, еще по 16 бойцам на тот момент велась работа.

Вопрос установления местонахождения и возвращения домой военнослужащих – самый сложный в работе омбудсмена, отметили в пресс-службе ведомства. Например, некоторых участников СВО пытаются вернуть домой уже около года.

"По каждому такому обращению мы передаем информацию уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Она работает совместно с Минобороны, международным "Красным Крестом", а также обменивается информацией с украинским омбудсменом", – говорится в ответе.

Всего с начала 2023 года на стол уполномоченного по правам человека в регионе легло 341 обращение, связанное с защитой прав участников СВО и членов их семей. Однако структура обращений по сравнению с 2022 годом изменилась. Так, если в прошлом году военнослужащие и их близкие в основном жаловались на нарушение правил призыва, условий содержания в учебных центрах, то в этом году более половины писем связано с защитой прав военнослужащих, в том числе условий несения службы, предоставлением отпусков и выплат.