Барнаульский рецидивист приехал к своему ребенку с наркотиком и тремя шприцами

Весь "набор" обнаружили в погребе одного из домов

06 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае в селе Новопесчаное в погребе одного из домов нашли и изъяли пакет с белым порошком, шесть зип-пакетов с "неизвестным веществом" и три шприца, рассказали в региональном МВД.

В результате экспертизы выяснилось, что изъятая смесь содержит наркотическое вещество – метилэфедрон массой 1,57 грамма.

"Находка принадлежала 46-летнему ранее судимому гражданину, приехавшему в село к своей бывшей сожительнице и ребенку", – говорится в сообщении.

Задержанный во всем признался. Оперативники выяснили, что в Барнауле он поднял закладку, содержимое привез в село. Хранение наркотика рецидивист объяснил собственным употреблением.

Ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.