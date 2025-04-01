У барнаульца изъяли 20 свертков с наркотиком, который в пять тысяч раз сильнее героина
Задержанный хотел сбыть партию "синтетики" на территории краевой столицы
01 апреля 2025, 18:45, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали мужчину, причастного к сбыту наркотиков. Им оказался 28-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сообщает "МВД Медиа".
При личном досмотре у подозреваемого обнаружили 20 свертков с карфентанилом и упаковки с магнитами.
"Согласно проведенной экспертизе, изъятый у злоумышленника синтетический наркотик в пять тысяч раз сильнее героина в пересчете на массу, а его общий вес составил 46,76 грамма", – рассказали полицейские.
По словам задержанного, он работал на теневой интернет-магазин оптовым наркокурьером и по указанию куратора планировал сбыть на территории краевой столицы партию "синтетики". Упаковки с магнитами он использовал для маскировки.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранта на период расследования заключили под стражу.
В этот же день полицейские благодаря бдительной жительнице Барнаула поймали межрегиональных сбытчиков героина. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что двое парней что-то закапывают в снег и фиксируют свои действия на камеру телефона.
19:00:47 01-04-2025
Расстреливать пора
19:40:46 01-04-2025
..... (19:00:47 01-04-2025) Расстреливать пора... оно бы, конечно, да. но вот ключи потеряешь, или какахи за питомцем уберёшь, а адвоката обвинение предоставит
20:28:18 01-04-2025
..... (19:00:47 01-04-2025) Расстреливать пора... Есть такая инициатива законодательная.
20:12:21 01-04-2025
В Рубцовске недавно цыгане толпой в золотой магазин заходили. Где и как они на золото зарабатывают?
08:51:33 02-04-2025
Гость (20:12:21 01-04-2025) В Рубцовске недавно цыгане толпой в золотой магазин заходили... нынче золота в золоте нет. Это в СССР 95 проба была 95 пробой а сейчас если 15% будет то это повезло. Обычно золото не совсем золото а разводилово
09:20:56 02-04-2025
холмс (08:51:33 02-04-2025) нынче золота в золоте нет. Это в СССР 95 проба была 95 пробо... Не было 95 пробы золота в сссре. Была 595. ювелирное золото 595 пробы - в нём содержится очень много химических примесей. А 96 это проба для серебра. гугл в помощь
12:01:27 02-04-2025
холмс (08:51:33 02-04-2025) нынче золота в золоте нет. Это в СССР 95 проба была 95 пробо... Однако цена высокая, с зарплаты нашей или пенсии не накупим много. А они скупают.
08:22:19 02-04-2025
Вам не кажется что уровень наркомании в стабильных 2000ых уже стал в разы выше чем в лихие 90е?