НОВОСТИПроисшествия

У барнаульца изъяли 20 свертков с наркотиком, который в пять тысяч раз сильнее героина

Задержанный хотел сбыть партию "синтетики" на территории краевой столицы

01 апреля 2025, 18:45, ИА Амител

Фото: Max Fleischmann / unsplash.com
Фото: Max Fleischmann / unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали мужчину, причастного к сбыту наркотиков. Им оказался 28-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сообщает "МВД Медиа".

При личном досмотре у подозреваемого обнаружили 20 свертков с карфентанилом и упаковки с магнитами.

"Согласно проведенной экспертизе, изъятый у злоумышленника синтетический наркотик в пять тысяч раз сильнее героина в пересчете на массу, а его общий вес составил 46,76 грамма", – рассказали полицейские.

По словам задержанного, он работал на теневой интернет-магазин оптовым наркокурьером и по указанию куратора планировал сбыть на территории краевой столицы партию "синтетики". Упаковки с магнитами он использовал для маскировки.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта на период расследования заключили под стражу.

В этот же день полицейские благодаря бдительной жительнице Барнаула поймали межрегиональных сбытчиков героина. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что двое парней что-то закапывают в снег и фиксируют свои действия на камеру телефона.

Барнаул Алтайский край борьба с наркотиками полиция

Комментарии 8

Avatar Picture
.....

19:00:47 01-04-2025

Расстреливать пора

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:40:46 01-04-2025

..... (19:00:47 01-04-2025) Расстреливать пора... оно бы, конечно, да. но вот ключи потеряешь, или какахи за питомцем уберёшь, а адвоката обвинение предоставит

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:28:18 01-04-2025

..... (19:00:47 01-04-2025) Расстреливать пора... Есть такая инициатива законодательная.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:12:21 01-04-2025

В Рубцовске недавно цыгане толпой в золотой магазин заходили. Где и как они на золото зарабатывают?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
холмс

08:51:33 02-04-2025

Гость (20:12:21 01-04-2025) В Рубцовске недавно цыгане толпой в золотой магазин заходили... нынче золота в золоте нет. Это в СССР 95 проба была 95 пробой а сейчас если 15% будет то это повезло. Обычно золото не совсем золото а разводилово

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:56 02-04-2025

холмс (08:51:33 02-04-2025) нынче золота в золоте нет. Это в СССР 95 проба была 95 пробо... Не было 95 пробы золота в сссре. Была 595. ювелирное золото 595 пробы - в нём содержится очень много химических примесей. А 96 это проба для серебра. гугл в помощь

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:27 02-04-2025

холмс (08:51:33 02-04-2025) нынче золота в золоте нет. Это в СССР 95 проба была 95 пробо... Однако цена высокая, с зарплаты нашей или пенсии не накупим много. А они скупают.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:22:19 02-04-2025

Вам не кажется что уровень наркомании в стабильных 2000ых уже стал в разы выше чем в лихие 90е?

  9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров