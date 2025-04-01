У барнаульца изъяли 20 свертков с наркотиком, который в пять тысяч раз сильнее героина

Задержанный хотел сбыть партию "синтетики" на территории краевой столицы

01 апреля 2025, 18:45, ИА Амител

Фото: Max Fleischmann / unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали мужчину, причастного к сбыту наркотиков. Им оказался 28-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сообщает "МВД Медиа".

При личном досмотре у подозреваемого обнаружили 20 свертков с карфентанилом и упаковки с магнитами.

"Согласно проведенной экспертизе, изъятый у злоумышленника синтетический наркотик в пять тысяч раз сильнее героина в пересчете на массу, а его общий вес составил 46,76 грамма", – рассказали полицейские.

По словам задержанного, он работал на теневой интернет-магазин оптовым наркокурьером и по указанию куратора планировал сбыть на территории краевой столицы партию "синтетики". Упаковки с магнитами он использовал для маскировки.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта на период расследования заключили под стражу.

В этот же день полицейские благодаря бдительной жительнице Барнаула поймали межрегиональных сбытчиков героина. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что двое парней что-то закапывают в снег и фиксируют свои действия на камеру телефона.