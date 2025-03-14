Барнаульский рецидивист убил малознакомого мужчину, используя совок и чайник
Злоумышленник испытывал к собутыльнику личную неприязнь
14 марта 2025, 19:40, ИА Амител
Житель Барнаула в одном из сел Залесовского района убил малознакомого мужчину, используя металлический совок, чайник и стул. Об этом сообщает алтайский Следком.
По версии правоохранителей, в январе 2025 года 42-летний ранее судимый барнаулец приехал к родственникам. Во время застолья между ним и одним из гостей возник конфликт.
"Испытывая личную неприязнь к малознакомому мужчине, злоумышленник избил его, нанеся удары металлическим совком, чайником и стулом в область головы и тела, после чего причинил ножевое ранение", – говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался на месте. После этого злоумышленник пригрозил убийством еще одному местному жителю, который зашел в дом после произошедшего и увидел тело потерпевшего.
Ранее барнаулец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности, но на путь исправления не встал. Следствие собрало достаточные доказательства, уголовное дело передано в суд.
20:11:12 14-03-2025
Это ужасное преступление.
01:39:10 15-03-2025
Ну, поедет обратно, через годик вернётся...