Барнаульский рецидивист убил малознакомого мужчину, используя совок и чайник

Злоумышленник испытывал к собутыльнику личную неприязнь

14 марта 2025, 19:40, ИА Амител

Чайник / Фото: laura adai / Unsplash

Житель Барнаула в одном из сел Залесовского района убил малознакомого мужчину, используя металлический совок, чайник и стул. Об этом сообщает алтайский Следком.

По версии правоохранителей, в январе 2025 года 42-летний ранее судимый барнаулец приехал к родственникам. Во время застолья между ним и одним из гостей возник конфликт.

"Испытывая личную неприязнь к малознакомому мужчине, злоумышленник избил его, нанеся удары металлическим совком, чайником и стулом в область головы и тела, после чего причинил ножевое ранение", – говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался на месте. После этого злоумышленник пригрозил убийством еще одному местному жителю, который зашел в дом после произошедшего и увидел тело потерпевшего.

Ранее барнаулец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности, но на путь исправления не встал. Следствие собрало достаточные доказательства, уголовное дело передано в суд.