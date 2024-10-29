НОВОСТИПроисшествия

Жительницу Алтайского края забили совком до смерти

Следы преступления убийца попытался скрыть

29 октября 2024, 12:15, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Краснощековском районе 25-летнюю девушку убили совком и попытались спрятать тело, сообщает региональный Следком.

По данным следствия, 20 октября потерпевшая пришла к знакомым, где в ходе распития спиртного между ею и хозяевами произошел конфликт. 49-летний мужчина несколько раз ударил девушку металлическим совком по голове. Увидев, что потерпевшая не подает признаков жизни, подозреваемый вместе с сожительницей вывез тело за село и бросил в яму.

Позже в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении пострадавшей. 26 октября ее тело нашли в яме недалеко от села с признаками насильственной смерти.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Криминал

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:06:00 29-10-2024

Уголовку за избиение отменили, вот и молотят мужики баб чем под руку попадется. Малость не рассчитал...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:59 29-10-2024

А не надо пить без меры с кем попало и что попало.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:53 29-10-2024

Гость (13:39:59 29-10-2024) А не надо пить без меры с кем попало и что попало. ... Ну да, жертва всегда виновата))) Даже есть специальная наука по этому напрвлению виктимология.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров