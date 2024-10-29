Жительницу Алтайского края забили совком до смерти
Следы преступления убийца попытался скрыть
29 октября 2024, 12:15, ИА Амител
В Краснощековском районе 25-летнюю девушку убили совком и попытались спрятать тело, сообщает региональный Следком.
По данным следствия, 20 октября потерпевшая пришла к знакомым, где в ходе распития спиртного между ею и хозяевами произошел конфликт. 49-летний мужчина несколько раз ударил девушку металлическим совком по голове. Увидев, что потерпевшая не подает признаков жизни, подозреваемый вместе с сожительницей вывез тело за село и бросил в яму.
Позже в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении пострадавшей. 26 октября ее тело нашли в яме недалеко от села с признаками насильственной смерти.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
13:06:00 29-10-2024
Уголовку за избиение отменили, вот и молотят мужики баб чем под руку попадется. Малость не рассчитал...
13:39:59 29-10-2024
А не надо пить без меры с кем попало и что попало.
15:40:53 29-10-2024
Гость (13:39:59 29-10-2024) А не надо пить без меры с кем попало и что попало. ... Ну да, жертва всегда виновата))) Даже есть специальная наука по этому напрвлению виктимология.