Жительницу Алтайского края забили совком до смерти

Следы преступления убийца попытался скрыть

29 октября 2024, 12:15, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Краснощековском районе 25-летнюю девушку убили совком и попытались спрятать тело, сообщает региональный Следком.

По данным следствия, 20 октября потерпевшая пришла к знакомым, где в ходе распития спиртного между ею и хозяевами произошел конфликт. 49-летний мужчина несколько раз ударил девушку металлическим совком по голове. Увидев, что потерпевшая не подает признаков жизни, подозреваемый вместе с сожительницей вывез тело за село и бросил в яму.

Позже в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении пострадавшей. 26 октября ее тело нашли в яме недалеко от села с признаками насильственной смерти.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство".