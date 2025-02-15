Барнаульский риелтор рассказал, можно ли купить квартиру без ипотеки

По словам Алексея Галкина, девелоперы тоже пытаются адаптироваться к непростой экономической ситуации

15 февраля 2025, 08:17, ИА Амител

Фото: Maria Ziegler / unsplash.com

Риелтор, основатель и руководитель агентства "Центр Недвижимости" в Барнауле Алексей Галкин рассказал, можно ли купить квартиру без ипотеки. Об альтернативе кредитам с запредельными ставками он рассказал в беседе с радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

По его словам, девелоперы пытаются адаптироваться к сложной экономической ситуации. И продажа квартир для них – вопрос выживания.

"Поэтому и появляются альтернативные инструменты. Один из таких – рассрочка от застройщика. Как это работает? Условия рассрочки у застройщиков очень разнятся. Одни предлагают ее с удорожанием, другие – без. Одни требуют минимальный взнос 50%, другие – 20%. Остальную сумму придется заплатить до конца рассрочки. Обычно это год, или восемь-девять месяцев, в зависимости от сроков сдачи дома. Остаток распределяется комфортными для покупателя платежами: ежемесячными, либо поквартальными", – рассказал специалист.

Кроме того, в отдельных случаях застройщик позволяет на старте внести символический комфортный платеж, с условием, что остаток будет выплачен к окончанию оговоренного срока.

"На мой взгляд, это удобно для тех, кто не хочет отдавать всю имеющуюся наличность. Ведь деньги должны работать. Сегодня можно отдать лишь часть, а остальную сумму – через восемь-девять месяцев, а за это время деньги могут принести проценты на депозите, к примеру", – отметил Галкин.

Рассрочка также подходит тем, у кого своя квартира находится в продаже. "Но в этом случае у покупателя должна быть на руках минимальная сумма – процентов 20 от стоимости новой квартиры. Как только старая квартира будет продана, рассрочка будет закрыта", – поделился эксперт.

Если же не набирается необходимая сумма для закрытия рассрочки, то тогда придется взять ипотеку на недостающий остаток. Если ставка снизится, кредит можно рефинансировать, а если появится ребенок, то станет доступна семейная ипотека, объяснил риелтор.