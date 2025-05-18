Барнаульский школьник вошел в мировой топ сильнейших юных химиков
Девятиклассник принес своей команде золото на международной олимпиаде в Бразилии
18 мая 2025, 13:00, ИА Амител
Девятиклассник из Барнаула вошел в мировой рейтинг сильнейших юных химиков, сообщили в телеграм-канале городского комитета по образованию.
В Бразилии, в городе Белу-Оризонти, завершилась 59-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. В этом году она объединила рекордное количество участников – более 190 школьников, победивших в национальных олимпиадах, из 40 стран.
Россию среди прочих представляла сборная Фонда Мельниченко, которая участвовала в олимпиаде вне зачета и завоевала четыре медали, в том числе одну золотую.
"[Золотую медаль] команде принес воспитанник регионального центра "Наследники Ползунова", девятиклассник барнаульской гимназии № 123 Максим Алексеев. Парень стал лучшим, решая задания за 10–11 класс", – рассказали в комитете.
Две серебряные медали команда завоевала благодаря ребятам из Киселевска (Кемеровская область) и Новомосковска (Тульская область), еще одну "бронзу" принес школьник из Кемерово.
Менделеевская олимпиада – флагманский международный проект МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонда Мельниченко в сфере развития талантов. Мероприятие проводилось в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ.
14:27:41 18-05-2025
И кто его купит?
15:06:49 18-05-2025
Гость (14:27:41 18-05-2025) И кто его купит?... Фк " Динамо-Барнаул"
17:13:23 18-05-2025
Гость (14:27:41 18-05-2025) И кто его купит?... Купят обязательно, шахматиста купили и этого купят.
18:14:23 18-05-2025
Гость (14:27:41 18-05-2025) И кто его купит?... Да что же вы сразу в шкурные перспективы погрузились. Просто порадуйтесь за парня, его учителей и родителей. Молодец мальчишка, удачи, хороших перспектив и реализации мечт! Отдельное огромное уважение педагогам!
14:01:46 19-05-2025
Сибиряк. (18:14:23 18-05-2025) Да что же вы сразу в шкурные перспективы погрузились. Просто... вы странное. ВСЕ делается для благополучия, комфортной жизни, здоровья, свободы передвижения, комфортабельного жилища, чистого района, зеленого парка, здоровых детей!! - тоесть РАДИ ДЕНЕГ!!! и это НОРМАЛЬНО!
19:46:12 18-05-2025
Гость (14:27:41 18-05-2025) И кто его купит?... Соседняя с Бразилией Колумбия. Там химики позарез нужны.
14:02:05 19-05-2025
Кхм... (19:46:12 18-05-2025) Соседняя с Бразилией Колумбия. Там химики позарез нужны.... бугага
14:00:16 19-05-2025
Гость (14:27:41 18-05-2025) И кто его купит?... Сингапур, Индия, Сша, Корея, Япония, Германия, многие уже уши навострили, тут только выбирай!!