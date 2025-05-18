Барнаульский школьник вошел в мировой топ сильнейших юных химиков

Девятиклассник принес своей команде золото на международной олимпиаде в Бразилии

18 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: комитет по образованию Барнаула

Девятиклассник из Барнаула вошел в мировой рейтинг сильнейших юных химиков, сообщили в телеграм-канале городского комитета по образованию.

В Бразилии, в городе Белу-Оризонти, завершилась 59-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. В этом году она объединила рекордное количество участников – более 190 школьников, победивших в национальных олимпиадах, из 40 стран.

Россию среди прочих представляла сборная Фонда Мельниченко, которая участвовала в олимпиаде вне зачета и завоевала четыре медали, в том числе одну золотую.

"[Золотую медаль] команде принес воспитанник регионального центра "Наследники Ползунова", девятиклассник барнаульской гимназии № 123 Максим Алексеев. Парень стал лучшим, решая задания за 10–11 класс", – рассказали в комитете.

Две серебряные медали команда завоевала благодаря ребятам из Киселевска (Кемеровская область) и Новомосковска (Тульская область), еще одну "бронзу" принес школьник из Кемерово.

Менделеевская олимпиада – флагманский международный проект МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонда Мельниченко в сфере развития талантов. Мероприятие проводилось в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ.