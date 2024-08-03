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Барнаульский "Сталин-центр" откроет представительство в Бийске

Открытие запланировано на август

03 августа 2024, 13:22, ИА Амител

Заседание совета "Сталин-центра" в Бийске / Фото: t.me/StalinRussia
Заседание совета "Сталин-центра" в Бийске / Фото: t.me/StalinRussia

Барнаульский "Сталин-центр" объявил о решении создать свое представительство в Бийске, сообщили в телеграм-канале организации.

Отмечается, что первый этап подготовки помещения уже завершен. Открыть представительство в наукограде планируют в августе.

"Сначала мы планировали создать филиал, но решили отойти от этой идеи и открыть представительство для того, чтобы сконцентрировать свою работу на развитии "Сталин-центра" в городе Барнауле как основного федерального центра", – отметил председатель совета "Сталин-центра" Сергей Матасов.

По его словам, посетители представительства в Бийске смогут узнать о работе центра, стать его "друзьями" и при желании помочь в развитии.

Бийск Политика

Комментарии 11

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Гость

14:24:26 03-08-2024

Кто этих клоунов содержит ?

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Кедр

15:56:02 03-08-2024

Гость (14:24:26 03-08-2024) Кто этих клоунов содержит ?... У Матасова есть спонсоры, которых он благодарит физически

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Musik

22:29:10 03-08-2024

Кедр (15:56:02 03-08-2024) У Матасова есть спонсоры, которых он благодарит физически ... Это как, если не секрет? ]

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Гость

09:49:30 04-08-2024

Musik (22:29:10 03-08-2024) Это как, если не секрет? ]...
Ну что как маленький? Позмотри на этого смазливого повнимательнее и все понятно станет.

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Гость

15:23:39 03-08-2024

Как туда попасть-то!?
Какая-то секретная структура...?
Хоть бы маленький намек на адрес или сайт, или ещё какие данные?...

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Гость

12:02:23 05-08-2024

Гость (15:23:39 03-08-2024) Как туда попасть-то!?Какая-то секретная структура...?

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Гость

15:48:00 03-08-2024

Отлично.

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ДМВ

15:59:32 03-08-2024

Далее в каждом райцентре?

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Гость

16:51:53 03-08-2024

На какие средства создали и зачем.

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Гость

22:27:51 03-08-2024

Гость (16:51:53 03-08-2024) На какие средства создали и зачем
Кредитов у банкиров набрали.Зачем?Нетрудно догадаться:для борьбы против эксплуатации человека человеком.С последующей экспроприацией эксплуататоров.

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Musik

18:51:25 03-08-2024

Логично. У большевиков исходно сетевая форма организации.
Понаоткрывают филиалов как дикиеЯгады - и хлоп из искры возгорится..

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