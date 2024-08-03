Барнаульский "Сталин-центр" откроет представительство в Бийске

Открытие запланировано на август

03 августа 2024, 13:22, ИА Амител

Заседание совета "Сталин-центра" в Бийске / Фото: t.me/StalinRussia

Барнаульский "Сталин-центр" объявил о решении создать свое представительство в Бийске, сообщили в телеграм-канале организации.

Отмечается, что первый этап подготовки помещения уже завершен. Открыть представительство в наукограде планируют в августе.

"Сначала мы планировали создать филиал, но решили отойти от этой идеи и открыть представительство для того, чтобы сконцентрировать свою работу на развитии "Сталин-центра" в городе Барнауле как основного федерального центра", – отметил председатель совета "Сталин-центра" Сергей Матасов.

По его словам, посетители представительства в Бийске смогут узнать о работе центра, стать его "друзьями" и при желании помочь в развитии.