Барнаульский "Сталин-центр" откроет представительство в Бийске
Открытие запланировано на август
03 августа 2024, 13:22, ИА Амител
Барнаульский "Сталин-центр" объявил о решении создать свое представительство в Бийске, сообщили в телеграм-канале организации.
Отмечается, что первый этап подготовки помещения уже завершен. Открыть представительство в наукограде планируют в августе.
"Сначала мы планировали создать филиал, но решили отойти от этой идеи и открыть представительство для того, чтобы сконцентрировать свою работу на развитии "Сталин-центра" в городе Барнауле как основного федерального центра", – отметил председатель совета "Сталин-центра" Сергей Матасов.
По его словам, посетители представительства в Бийске смогут узнать о работе центра, стать его "друзьями" и при желании помочь в развитии.
14:24:26 03-08-2024
Кто этих клоунов содержит ?
15:56:02 03-08-2024
Гость (14:24:26 03-08-2024) Кто этих клоунов содержит ?... У Матасова есть спонсоры, которых он благодарит физически
22:29:10 03-08-2024
Кедр (15:56:02 03-08-2024) У Матасова есть спонсоры, которых он благодарит физически ... Это как, если не секрет? ]
09:49:30 04-08-2024
Musik (22:29:10 03-08-2024) Это как, если не секрет? ]...
Ну что как маленький? Позмотри на этого смазливого повнимательнее и все понятно станет.
15:23:39 03-08-2024
Как туда попасть-то!?
Какая-то секретная структура...?
Хоть бы маленький намек на адрес или сайт, или ещё какие данные?...
12:02:23 05-08-2024
Гость (15:23:39 03-08-2024) Как туда попасть-то!?Какая-то секретная структура...?
15:48:00 03-08-2024
Отлично.
15:59:32 03-08-2024
Далее в каждом райцентре?
16:51:53 03-08-2024
На какие средства создали и зачем.
22:27:51 03-08-2024
Гость (16:51:53 03-08-2024) На какие средства создали и зачем
Кредитов у банкиров набрали.Зачем?Нетрудно догадаться:для борьбы против эксплуатации человека человеком.С последующей экспроприацией эксплуататоров.
18:51:25 03-08-2024
Логично. У большевиков исходно сетевая форма организации.
Понаоткрывают филиалов как дикиеЯгады - и хлоп из искры возгорится..