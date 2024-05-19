Как в Барнауле" прошел "спиритический сеанс" с вызовом "духа Сталина"
"Спиритический сеанс" проходил в формате театрального представления
19 мая 2024, 07:00, Антон Дегтярев
"Спиритический сеанс" с вызовом духа "вождя народов" Иосифа Сталина состоялся в барнаульском "Сталин-центре" 18 мая в "Музейную ночь". Событие попало в федеральные СМИ и привлекло внимание общественности и журналистов. Как это было, посмотрел корреспондент amic.ru.
"Сеанс" начался в 16 часов и продлился всего час. На него пришло 60 человек. "Сталин-центр" отказался от того, чтобы делать несколько показов, и оставил один, на который позвали ограниченное число людей. Их определили случайным образом из желающих попасть на представление.
Актеры разыграли "спиритический сеанс", на котором они вызывали духов Наполеона и Сократа. В итоге местный Коровьев пожаловался на мероприятие в НКВД, и на сеанс наведались сотрудник спецслужб и лично Иосиф Сталин. То есть на сеанс пришел "настоящий" Сталин, а не его дух.
После этого актеры сфотографировались со всеми пришедшими.
Играли в постановке активисты "Сталин-центра", также был один приглашенный актер театра драмы. Последний и сыграл Иосифа Сталина. Одну из ролей исполнила депутат АКЗС от ЛДПР Людмила Цивилева. Также в сеансе участвовали и обычные люди, которые могли задавать вопросы духам.
Руководитель "Сталин-центра" Сергей Матасов рассказал, что "сеанс" удался, и понадеялся, что он понравился зрителям, и такие постановки они будут делать чаще.
"Это новый опыт, первый опыт. Реакция была положительной. Надеюсь, что постановок будет больше на разные тематики. В том числе возьмем поэму Маяковского "Ленин" и какие-то художественные интересные произведения, которые популярны. Мы стремимся соответствовать посылам времени", – сказал Матасов.
Кроме того, после представления, в 19 часов, Сталин обратился к Ксении Собчак, которая ранее критиковала "спиритический сеанс".
"Мы надеемся, что Ксения Собчак посетит Алтайский края, "Сталин-центр". Она два эфира нам посвятила. Мы очень рады, что Ксения Анатольевна рассказывает о нас своим зрителям. Она выражает свое мнение, пусть таких мнений будет больше", – поделился Сергей Матасов.
Отметим, что "Сталин-центр" не являлся официальной площадкой "Музейной ночи" и "спиритический сеанс" не был ее мероприятием.
07:40:56 19-05-2024
Как ни пыжились, но фокус с духом не удался.
08:02:15 19-05-2024
Короче, Сталин не явился на вызов.
А потому, что коммунисты не настоящие.
10:23:44 19-05-2024
Докторов клоунам вызвали уже?
11:06:22 19-05-2024
спиритизм - вызывание духов с тонкого плана - куда уходят души после смерти - отвратительное действо и грех. Ничего общего с культурой не имеет. Неужели "актерам" это непонятно? Мракобесие какое-то. Митасову заняться нечем? На фронт!
17:46:34 19-05-2024
-"Неужели "актерам" это непонятно?"================ Раньше этих лицедеев закапывали за кладбищенской оградой.
15:33:05 20-05-2024
Почему ерундой занимаются кто-то другие, а стыдно при этом мне?
19:20:05 20-05-2024
Как говорится: Искусство в массы!