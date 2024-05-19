Как в Барнауле" прошел "спиритический сеанс" с вызовом "духа Сталина"

"Спиритический сеанс" проходил в формате театрального представления

19 мая 2024, 07:00, Антон Дегтярев

"Спиритический сеанс" с вызовом "духа Сталина" в Барнауле/ Фото: Антон Дегтярев

"Спиритический сеанс" с вызовом духа "вождя народов" Иосифа Сталина состоялся в барнаульском "Сталин-центре" 18 мая в "Музейную ночь". Событие попало в федеральные СМИ и привлекло внимание общественности и журналистов. Как это было, посмотрел корреспондент amic.ru.

"Сеанс" начался в 16 часов и продлился всего час. На него пришло 60 человек. "Сталин-центр" отказался от того, чтобы делать несколько показов, и оставил один, на который позвали ограниченное число людей. Их определили случайным образом из желающих попасть на представление.

"Спиритический сеанс" в Барнауле / Фото: Антон Дегтярев

Актеры разыграли "спиритический сеанс", на котором они вызывали духов Наполеона и Сократа. В итоге местный Коровьев пожаловался на мероприятие в НКВД, и на сеанс наведались сотрудник спецслужб и лично Иосиф Сталин. То есть на сеанс пришел "настоящий" Сталин, а не его дух.

После этого актеры сфотографировались со всеми пришедшими.

Играли в постановке активисты "Сталин-центра", также был один приглашенный актер театра драмы. Последний и сыграл Иосифа Сталина. Одну из ролей исполнила депутат АКЗС от ЛДПР Людмила Цивилева. Также в сеансе участвовали и обычные люди, которые могли задавать вопросы духам.

Руководитель "Сталин-центра" Сергей Матасов рассказал, что "сеанс" удался, и понадеялся, что он понравился зрителям, и такие постановки они будут делать чаще.

"Это новый опыт, первый опыт. Реакция была положительной. Надеюсь, что постановок будет больше на разные тематики. В том числе возьмем поэму Маяковского "Ленин" и какие-то художественные интересные произведения, которые популярны. Мы стремимся соответствовать посылам времени", – сказал Матасов.

"Спиритический сеанс" в Барнауле / Фото: Антон Дегтярев

Кроме того, после представления, в 19 часов, Сталин обратился к Ксении Собчак, которая ранее критиковала "спиритический сеанс".

"Мы надеемся, что Ксения Собчак посетит Алтайский края, "Сталин-центр". Она два эфира нам посвятила. Мы очень рады, что Ксения Анатольевна рассказывает о нас своим зрителям. Она выражает свое мнение, пусть таких мнений будет больше", – поделился Сергей Матасов.

Отметим, что "Сталин-центр" не являлся официальной площадкой "Музейной ночи" и "спиритический сеанс" не был ее мероприятием.