Барнаульский студент "заменил" СНИЛС за 53 тысячи рублей
Молодой человек стал жертвой мошенников, которые позвонили ему в перерыве между парами
27 апреля 2025, 16:33, ИА Амител
"Замена" СНИЛС обошлась студенту одного из вузов Барнаула в 53 тысячи рублей. Об очередном случае мошенничества сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Жертвой аферистов стал 20-летний молодой человек. Ему позвонили в перерыве между парами и сообщили о необходимости заменить СНИЛС. Времени для общения и анализа ситуации у студента не было, из-за чего он озвучил пришедшие в СМС коды. В результате мошенники получили доступ к конфиденциальной информации и оформили на обучающегося кредит, сразу перечислив 53 тысячи рублей на неизвестные сотовые номера.
Обманутый обратился в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину").
20:06:07 27-04-2025
Про эту историю можно снять комедию с Романом Курцыным и Дмитрием Нагиевым в главных ролях.
22:07:13 27-04-2025
Отчислить, ибо туп.