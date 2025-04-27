Барнаульский студент "заменил" СНИЛС за 53 тысячи рублей

Молодой человек стал жертвой мошенников, которые позвонили ему в перерыве между парами

27 апреля 2025, 16:33, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

"Замена" СНИЛС обошлась студенту одного из вузов Барнаула в 53 тысячи рублей. Об очередном случае мошенничества сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Жертвой аферистов стал 20-летний молодой человек. Ему позвонили в перерыве между парами и сообщили о необходимости заменить СНИЛС. Времени для общения и анализа ситуации у студента не было, из-за чего он озвучил пришедшие в СМС коды. В результате мошенники получили доступ к конфиденциальной информации и оформили на обучающегося кредит, сразу перечислив 53 тысячи рублей на неизвестные сотовые номера.

Обманутый обратился в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину").