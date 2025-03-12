Барнаульский таксист высадил 12-летнюю девочку на дороге, несмотря на оплаченную поездку
Происшествие уже проверяется полицией
12 марта 2025, 08:25, ИА Амител
Барнаульский таксист высадил на дороге 12-летнюю девочку, несмотря на то, что она оплатила поездку. Как сообщает "Катунь 24", об этом рассказала мама ребенка, Алла.
По ее словам, она вызвала дочке такси от Барнаула до школы в Новоалтайске, оплатив поездку онлайн по указанным в приложении реквизитам. В один момент водитель обнаружил, что деньги переведены на арестованную карту. Мужчина стал требовать перевода еще одной суммы на другую карту, в результате не довез ребенка до школы и стал ругаться матом.
"Кричал на нее и на меня (я это слышала по телефону дочери), выражался нецензурной бранью в отношении ребенка и меня, требовал дочь отдать свой телефон, хватал ее за руки, выхватывал телефон. В итоге высадил дочь на проезжей части без денег зимой", – добавила Алла.
Женщина написала заявление в полицию, на которое уже отреагировали. В ГУ МВД России по Алтайскому краю заявили, что по факту происшествия назначена проверка. Обстоятельства выясняются правоохранителями.
08:29:48 12-03-2025
Таксист хуже обочечника. А обочечник- хуже элтона джона
08:37:32 12-03-2025
Надо таксиста, как и его карту, арестовать и отправить на трассу снег чистить до лета.
08:50:36 12-03-2025
Надо все выяснить а потом уже принять меры.
09:21:25 12-03-2025
Добрый (08:50:36 12-03-2025) Надо все выяснить а потом уже принять меры. ... ]Действительно, надо все выяснить! Ничего ведь не ясно. Может, это 12 летняя девочка сама ругалась матом на бедного таксиста, а потом заставила высадить себя без денег зимой на обочину...
09:13:30 12-03-2025
Вот чертила! А перевод не через агрегатора? Тогда сами разбирайтесь, но по отношению к ребёнку конечно поступил как скот.
09:51:05 12-03-2025
Я вам удивляюсь. Все прекрасно знают какой контингент работает в такси - так зачем вы пользуетесь их услугами? Я на такси уже лет десять не ездил, а за всю жизнь воспользовался их услугами ну раз десять максимум. Есть общественный транспорт - его хватает для любых перемещений. А если какая то бухая курица в три часа ночи возжелает уехать и попадёт в приключения на свои дырки - тут уж без комментариев, сама знала на что шла.
10:05:06 12-03-2025
567676765 (09:51:05 12-03-2025) Я вам удивляюсь. Все прекрасно знают какой контингент работа... Вот глупость написали. Например, на Михайловское кладбище никаким ОТ не уехать и я вот вынуждена ехать на такси. Но чтобы избежать недоразумений, беру всегда наличные деньги для расчёта и за 10 лет никакой таксист ни разу меня не высадил и не оскорбил.
10:05:25 12-03-2025
567676765 (09:51:05 12-03-2025) Я вам удивляюсь. Все прекрасно знают какой контингент работа... Это тот, который в пять вечера прекращает ходить, да? Или у которого пара, а то и один убитый микрик на весь маршрут? До\от вокзала\аэропорта ночью тоже ОТ просто отлично ходит, хватает. Надеюсь, когда у вас\ваших родственников где-нибудь в трамвае вытащат кошелек, вам наша доблестная милиция скажет так же - вы знали, на что шли, садясь в трамвай. Или бухарик какой там же докопается и помнет малость.
10:43:12 12-03-2025
Горе мамаша, перевод правильно даже может сделать.
11:28:33 12-03-2025
Мамаша накосячила с переводом, или нет? Ключевой вопрос. Но ребенка высаживать на дороге конечно нельзя.