Барнаульский таксист высадил 12-летнюю девочку на дороге, несмотря на оплаченную поездку

Происшествие уже проверяется полицией

12 марта 2025, 08:25, ИА Амител

Знак такси / Фото: unsplash.com / Waldemar

Барнаульский таксист высадил на дороге 12-летнюю девочку, несмотря на то, что она оплатила поездку. Как сообщает "Катунь 24", об этом рассказала мама ребенка, Алла.

По ее словам, она вызвала дочке такси от Барнаула до школы в Новоалтайске, оплатив поездку онлайн по указанным в приложении реквизитам. В один момент водитель обнаружил, что деньги переведены на арестованную карту. Мужчина стал требовать перевода еще одной суммы на другую карту, в результате не довез ребенка до школы и стал ругаться матом.

"Кричал на нее и на меня (я это слышала по телефону дочери), выражался нецензурной бранью в отношении ребенка и меня, требовал дочь отдать свой телефон, хватал ее за руки, выхватывал телефон. В итоге высадил дочь на проезжей части без денег зимой", – добавила Алла.

Женщина написала заявление в полицию, на которое уже отреагировали. В ГУ МВД России по Алтайскому краю заявили, что по факту происшествия назначена проверка. Обстоятельства выясняются правоохранителями.