Ребенка высадили из автобуса в Барнауле из-за пяти рублей, не хвативших на билет

Мальчик оказался на улице поздним вечером вдалеке от дома

19 декабря 2024, 13:33, ИА Амител

Ребенка высадили из автобуса, когда тот ехал с тренировки от площади Спартака в поселок Южный в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", причиной стали пять рублей – столько не хватало мальчику для оплаты проезда.

По словам участницы сообщества, инцидент произошел поздним вечером в среду, 18 декабря. При расчете за проезд он обнаружил, что ему не хватает денег. Кондуктор высадила мальчика на ближайшем светофоре на пересечении улиц Красноармейского и Ползунова. На часах на тот момент было уже 21:35.

Напомним, что в прошлый раз такой случай произошел в мае. Тогда кондуктор высадила ребенка из трамвая № 7 из-за ошибки оплаты картой.