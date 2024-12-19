Ребенка высадили из автобуса в Барнауле из-за пяти рублей, не хвативших на билет
Мальчик оказался на улице поздним вечером вдалеке от дома
19 декабря 2024, 13:33, ИА Амител
Ребенка высадили из автобуса, когда тот ехал с тренировки от площади Спартака в поселок Южный в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", причиной стали пять рублей – столько не хватало мальчику для оплаты проезда.
По словам участницы сообщества, инцидент произошел поздним вечером в среду, 18 декабря. При расчете за проезд он обнаружил, что ему не хватает денег. Кондуктор высадила мальчика на ближайшем светофоре на пересечении улиц Красноармейского и Ползунова. На часах на тот момент было уже 21:35.
Напомним, что в прошлый раз такой случай произошел в мае. Тогда кондуктор высадила ребенка из трамвая № 7 из-за ошибки оплаты картой.
13:38:02 19-12-2024
Ну наверно родитили должны следить за тем что бы у их чада были деньги на проезд.
18:08:15 19-12-2024
Гость (13:38:02 19-12-2024) Ну наверно родитили должны следить за тем что бы у их чада б... И что??? У моего в раздевалке вытащили деньги и ещё у половины детей. Хорошо, что кондуктор адекватная попалась и затем маршрутчик довёз до дома. Всё решаемо...просто люди оскотинились напрочь
11:16:48 20-12-2024
Юс (18:08:15 19-12-2024) И что??? У моего в раздевалке вытащили деньги и ещё у полови... Столько грубости,хамства стало везде,абсолютное безразличие по поводу всего.
13:38:13 19-12-2024
Мальчик был единственным пассажиром в автобусе? Почему никто не помог, не оплатил за ребенка 5 руб? Ну и кондуктор-то как мог в позднее время высадить ребенка далеко от дома? Вроде по поводу детей что-то принималось чинами?
14:38:18 19-12-2024
Гость (13:38:13 19-12-2024) Мальчик был единственным пассажиром в автобусе? Почему никто... Как то читала о запрете высаживать детей в зимнее время из транспорта, что уже можно? Своих не высадят.
17:45:17 19-12-2024
Гость (13:38:13 19-12-2024) Мальчик был единственным пассажиром в автобусе? Почему никто... да? чтобы потом звизданутая мамаша личинуса за педофилию привлекла лишь потому-что денюжку ребенку дали или просто посмели подойти?
защитнички детей
13:38:14 19-12-2024
А кто должен следить за тем, чтобы у детей хватало на проезд с запасом? Правильно - родители.
13:38:29 19-12-2024
С мамашкой неадекватный органам соцзащиты нужно разбираться.
Почему денег на проезд не выдаёт ?
13:40:54 19-12-2024
Интересное объяснение! Ребенок САМ ПРОСТО ВЫШЕЛ из автобуса на светофоре! Попробуй попроси водителя ПРОСТО открыть дверь на светофоре, потому что тебе, допустим, ближе к дому. Никто не согласится, водитель прочтет лекцию, что это недопустимо правилами ПДД, его могут оштрафовать и ни за что не выпустит! Проверено лично!
13:45:53 19-12-2024
Гость (13:40:54 19-12-2024) Интересное объяснение! Ребенок САМ ПРОСТО ВЫШЕЛ из автобуса ... Кажется там что то все мутно.
13:45:14 19-12-2024
А сколько лет ребёнку? 15-это одно, 10-другое.
13:45:23 19-12-2024
сколько лет ребенку и почему он в пол десятого вечера еще не дома.. Мамашку проверить обязательно
13:48:04 19-12-2024
Гость (13:38:29 19-12-2024) С мамашкой неадекватный органам соцзащиты нужно разбираться.... Любой ребенок (даже не ребенок) может потерять деньги, могут украсть, вытащить из кармана или сумки. Понятно, что вы работаете кондуктором, стиль обзывать "мамашка неадекватная" выдает. Редко езжу, но через раз слышу, как кондукторы(женщины) матерят пассажиров. Видимо, обычная практика.
13:58:41 19-12-2024
люди озверели , доплатить кто-то мог?!
14:06:26 19-12-2024
ну что за люди комментаторы.. сразу мамашка виновата.. совсем уже?! у ребенка 5! рублей не хватило.. мало ли, выпали где-то, не рассчитал... в кармане завалились, не нашел... да хоть бы и сотку дала, а ребенок потерять может или вытащить кто-нибудь.. у меня больше вопросов к кондуктору (уже и закон приняли), а также к пассажирам, которые не могли добавить? нет слов... оскотинились люди..
14:09:33 19-12-2024
В России с 2021 года действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет и инвалидов I группы, напомнили в Госдуме. Даже если они не оплатили проезд, но едут одни, без сопровождения, их выпроводить нельзя. В случае нарушения водителей будут наказывать штрафом до 5 тыс.
14:12:36 19-12-2024
Владимир (14:09:33 19-12-2024) В России с 2021 года действует закон, запрещающий высаживать... вот еще бы градус нервозности в стране снизить... что есть то есть.
14:13:50 19-12-2024
Совсем с ума посходили от жадности, из-за каких-то "вонючих" 5 рублей..... Позорище - кондуктор
14:47:24 19-12-2024
На часах на тот момент было уже 21:35.------- стоп! Так ребеночку этому лет сколько? Почему один без сопровождения на улице в столь поздний час? Возможно, начинать то надо с приглашения ППДН в гости к этим родителям.
15:01:12 19-12-2024
Гость (14:47:24 19-12-2024) На часах на тот момент было уже 21:35.------- стоп! Так ребе... комендантский час с 22-00
15:11:00 19-12-2024
Редко езжу, но через раз слышу, как кондукторы(женщины) матерят пассажиров.------- вот чушь то!!! Езжу очень часто и постоянно слышу, как пассажиры еще как цапаются друг с другом.
15:13:47 19-12-2024
Я недавно заплатила в троллейбусе за проезд девушки, у которой карта не сработала, и не обеднела. А тут за ребенка 5 руб. никто добавить не мог? Да и кондуктор... без комментариев
16:02:12 19-12-2024
Гость (15:13:47 19-12-2024) Я недавно заплатила в троллейбусе за проезд девушки, у котор... скажите где вы ездите я буду с вами - вы за меня доплатите же... ну не всегда раз 10 в месяц, от вас не убудет
15:15:07 19-12-2024
Нужно разрешить детям в магазине колбасу тырить, если у них не хватает на её покупку 5 руб
15:55:31 19-12-2024
Гость (15:15:07 19-12-2024) Нужно разрешить детям в магазине колбасу тырить, если у них ... Так они и так едят орехи и конфеты на развалах. Много раз видела как в 5чке забегают и сразу хватают горстями. И даже не убегают, а стоят и едят. Кассиры не реагируют - себе дороже, скандала не оберёшься
16:37:01 19-12-2024
комендантский час с 22-00-------- эта детка до южного до 22.00 ну никак добраться бы не успела.
16:27:46 19-12-2024
Нужно поднять стоимость проезда до 100 руб. Пусть эти хапуги подавятся.
09:43:51 20-12-2024
уволить и кондуктора и водителя и дело уголовное завести
во первых высаживать ребенка на проезжей части недопустимо тем самым заранее делая возможность дтп с несовершеннолетним да еще в темное время суток. ЭТО УЖЕ СТАТЬЯ
второе это то что экипаж нарушил местный закон о недопустимости высаживания несовершеннолетних в мороз и темное время
автотранспортное предприятие должно тоже понести ответственность за действия своих подчиненных
устроили ля беспредел, мексику ля устроили
10:36:04 20-12-2024
А ведь в этом вся сущность нашего человека. Никто не заступился, не оплатил, злоба и равнодушие.
10:42:52 20-12-2024
уже есть видео из этого автобуса. никакой ребенок на спартаке не садился и никто на светофоре из автобуса не выходил. есть конечно вероятность что яростная мамка вычислила не тот автобус.... но чтото подсказывает. что и в других тоже самое