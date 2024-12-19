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Ребенка высадили из автобуса в Барнауле из-за пяти рублей, не хвативших на билет

Мальчик оказался на улице поздним вечером вдалеке от дома

19 декабря 2024, 13:33, ИА Амител

Ребенка высадили из автобуса, когда тот ехал с тренировки от площади Спартака в поселок Южный в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", причиной стали пять рублей – столько не хватало мальчику для оплаты проезда.

По словам участницы сообщества, инцидент произошел поздним вечером в среду, 18 декабря. При расчете за проезд он обнаружил, что ему не хватает денег. Кондуктор высадила мальчика на ближайшем светофоре на пересечении улиц Красноармейского и Ползунова. На часах на тот момент было уже 21:35.

Напомним, что в прошлый раз такой случай произошел в мае. Тогда кондуктор высадила ребенка из трамвая № 7 из-за ошибки оплаты картой.

Барнаул Происшествия

Комментарии 30

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Гость

13:38:02 19-12-2024

Ну наверно родитили должны следить за тем что бы у их чада были деньги на проезд.

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Юс

18:08:15 19-12-2024

Гость (13:38:02 19-12-2024) Ну наверно родитили должны следить за тем что бы у их чада б... И что??? У моего в раздевалке вытащили деньги и ещё у половины детей. Хорошо, что кондуктор адекватная попалась и затем маршрутчик довёз до дома. Всё решаемо...просто люди оскотинились напрочь

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Гость

11:16:48 20-12-2024

Юс (18:08:15 19-12-2024) И что??? У моего в раздевалке вытащили деньги и ещё у полови... Столько грубости,хамства стало везде,абсолютное безразличие по поводу всего.

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Гость

13:38:13 19-12-2024

Мальчик был единственным пассажиром в автобусе? Почему никто не помог, не оплатил за ребенка 5 руб? Ну и кондуктор-то как мог в позднее время высадить ребенка далеко от дома? Вроде по поводу детей что-то принималось чинами?

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Галина

14:38:18 19-12-2024

Гость (13:38:13 19-12-2024) Мальчик был единственным пассажиром в автобусе? Почему никто... Как то читала о запрете высаживать детей в зимнее время из транспорта, что уже можно? Своих не высадят.

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Савелий

17:45:17 19-12-2024

Гость (13:38:13 19-12-2024) Мальчик был единственным пассажиром в автобусе? Почему никто... да? чтобы потом звизданутая мамаша личинуса за педофилию привлекла лишь потому-что денюжку ребенку дали или просто посмели подойти?


защитнички детей

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Гость

13:38:14 19-12-2024

А кто должен следить за тем, чтобы у детей хватало на проезд с запасом? Правильно - родители.

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Гость

13:38:29 19-12-2024

С мамашкой неадекватный органам соцзащиты нужно разбираться.
Почему денег на проезд не выдаёт ?

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Гость

13:40:54 19-12-2024

Интересное объяснение! Ребенок САМ ПРОСТО ВЫШЕЛ из автобуса на светофоре! Попробуй попроси водителя ПРОСТО открыть дверь на светофоре, потому что тебе, допустим, ближе к дому. Никто не согласится, водитель прочтет лекцию, что это недопустимо правилами ПДД, его могут оштрафовать и ни за что не выпустит! Проверено лично!

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Гость

13:45:53 19-12-2024

Гость (13:40:54 19-12-2024) Интересное объяснение! Ребенок САМ ПРОСТО ВЫШЕЛ из автобуса ... Кажется там что то все мутно.

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Гость

13:45:14 19-12-2024

А сколько лет ребёнку? 15-это одно, 10-другое.

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Гость

13:45:23 19-12-2024

сколько лет ребенку и почему он в пол десятого вечера еще не дома.. Мамашку проверить обязательно

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Гость

13:48:04 19-12-2024

Гость (13:38:29 19-12-2024) С мамашкой неадекватный органам соцзащиты нужно разбираться.... Любой ребенок (даже не ребенок) может потерять деньги, могут украсть, вытащить из кармана или сумки. Понятно, что вы работаете кондуктором, стиль обзывать "мамашка неадекватная" выдает. Редко езжу, но через раз слышу, как кондукторы(женщины) матерят пассажиров. Видимо, обычная практика.

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гость

13:58:41 19-12-2024

люди озверели , доплатить кто-то мог?!

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Гость

14:06:26 19-12-2024

ну что за люди комментаторы.. сразу мамашка виновата.. совсем уже?! у ребенка 5! рублей не хватило.. мало ли, выпали где-то, не рассчитал... в кармане завалились, не нашел... да хоть бы и сотку дала, а ребенок потерять может или вытащить кто-нибудь.. у меня больше вопросов к кондуктору (уже и закон приняли), а также к пассажирам, которые не могли добавить? нет слов... оскотинились люди..

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Владимир

14:09:33 19-12-2024

В России с 2021 года действует закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет и инвалидов I группы, напомнили в Госдуме. Даже если они не оплатили проезд, но едут одни, без сопровождения, их выпроводить нельзя. В случае нарушения водителей будут наказывать штрафом до 5 тыс.

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Musik

14:12:36 19-12-2024

Владимир (14:09:33 19-12-2024) В России с 2021 года действует закон, запрещающий высаживать... вот еще бы градус нервозности в стране снизить... что есть то есть.

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Владимир

14:13:50 19-12-2024

Совсем с ума посходили от жадности, из-за каких-то "вонючих" 5 рублей..... Позорище - кондуктор

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Гость

14:47:24 19-12-2024

На часах на тот момент было уже 21:35.------- стоп! Так ребеночку этому лет сколько? Почему один без сопровождения на улице в столь поздний час? Возможно, начинать то надо с приглашения ППДН в гости к этим родителям.

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Гость

15:01:12 19-12-2024

Гость (14:47:24 19-12-2024) На часах на тот момент было уже 21:35.------- стоп! Так ребе... комендантский час с 22-00

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Гость

15:11:00 19-12-2024

Редко езжу, но через раз слышу, как кондукторы(женщины) матерят пассажиров.------- вот чушь то!!! Езжу очень часто и постоянно слышу, как пассажиры еще как цапаются друг с другом.

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Гость

15:13:47 19-12-2024

Я недавно заплатила в троллейбусе за проезд девушки, у которой карта не сработала, и не обеднела. А тут за ребенка 5 руб. никто добавить не мог? Да и кондуктор... без комментариев

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Гость

16:02:12 19-12-2024

Гость (15:13:47 19-12-2024) Я недавно заплатила в троллейбусе за проезд девушки, у котор... скажите где вы ездите я буду с вами - вы за меня доплатите же... ну не всегда раз 10 в месяц, от вас не убудет

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Гость

15:15:07 19-12-2024

Нужно разрешить детям в магазине колбасу тырить, если у них не хватает на её покупку 5 руб

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Гость

15:55:31 19-12-2024

Гость (15:15:07 19-12-2024) Нужно разрешить детям в магазине колбасу тырить, если у них ... Так они и так едят орехи и конфеты на развалах. Много раз видела как в 5чке забегают и сразу хватают горстями. И даже не убегают, а стоят и едят. Кассиры не реагируют - себе дороже, скандала не оберёшься

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Гость

16:37:01 19-12-2024

комендантский час с 22-00-------- эта детка до южного до 22.00 ну никак добраться бы не успела.

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Гость

16:27:46 19-12-2024

Нужно поднять стоимость проезда до 100 руб. Пусть эти хапуги подавятся.

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майор

09:43:51 20-12-2024

уволить и кондуктора и водителя и дело уголовное завести
во первых высаживать ребенка на проезжей части недопустимо тем самым заранее делая возможность дтп с несовершеннолетним да еще в темное время суток. ЭТО УЖЕ СТАТЬЯ
второе это то что экипаж нарушил местный закон о недопустимости высаживания несовершеннолетних в мороз и темное время
автотранспортное предприятие должно тоже понести ответственность за действия своих подчиненных
устроили ля беспредел, мексику ля устроили

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Гость

10:36:04 20-12-2024

А ведь в этом вся сущность нашего человека. Никто не заступился, не оплатил, злоба и равнодушие.

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Урбаниздко

10:42:52 20-12-2024

уже есть видео из этого автобуса. никакой ребенок на спартаке не садился и никто на светофоре из автобуса не выходил. есть конечно вероятность что яростная мамка вычислила не тот автобус.... но чтото подсказывает. что и в других тоже самое

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