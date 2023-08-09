Барнаульский торговец немаркированным алкоголем выплатил штраф 500 тысяч рублей

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов, которые уведомили должника и предупредили о последствиях злостного уклонения от уплаты штрафа

09 августа 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Судебные приставы добились погашения уголовного штрафа барнаульским предпринимателем, которого признали виновным в торговле немаркированной алкогольной продукцией. Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Алтайскому краю, мужчина выплатил 500 тысяч рублей.

Обвиняемый продавал алкогольную продукцию, подлежащую маркировке акцизами с целью незаконного обогащения. В результате суд признал его виновным по ст. 171.1 УК РФ, назначив солидный штраф.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов, которые уведомили должника и предупредили о последствиях злостного уклонения от уплаты штрафа. В результате он в полном объеме оплатил задолженность перед государством.