Барнаульский торговец немаркированным алкоголем выплатил штраф 500 тысяч рублей
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов, которые уведомили должника и предупредили о последствиях злостного уклонения от уплаты штрафа
09 августа 2023, 11:44, ИА Амител
Судебные приставы добились погашения уголовного штрафа барнаульским предпринимателем, которого признали виновным в торговле немаркированной алкогольной продукцией. Как сообщает пресс-служба управления ФССП по Алтайскому краю, мужчина выплатил 500 тысяч рублей.
Обвиняемый продавал алкогольную продукцию, подлежащую маркировке акцизами с целью незаконного обогащения. В результате суд признал его виновным по ст. 171.1 УК РФ, назначив солидный штраф.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов, которые уведомили должника и предупредили о последствиях злостного уклонения от уплаты штрафа. В результате он в полном объеме оплатил задолженность перед государством.
11:46:32 09-08-2023
кто же это такой богатый чел ?
12:02:50 09-08-2023
ни о чем инфа, про то, что кое кто и кое где у нас порой...
12:25:39 09-08-2023
Не такого понятия как уголовный шираф. Есть уголовное наказание в виде штрафа судебного.