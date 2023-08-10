Барнаульский ТРЦ Galaxy эвакуировали из-за сообщения о минировании
Посетителей и сотрудников вывели из здания
10 августа 2023, 17:03, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Посетителей и сотрудников ТРЦ Galaxy в Барнауле эвакуировали. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам одного из свидетелей, в торговый центр якобы поступило сообщение о минировании. На месте находятся спасатели.
Напомним, что аналогичная ситуация сегодня произошла в другом барнаульском ТЦ – "Пионер". Утром 10 августа из него эвакуировали всех работников и посетителей, вновь открыв лишь через два часа.
Неизвестный позвонил в торговый центр и рассказал о минировании, однако сообщение оказалось ложным. Как рассказал источник amic.ru, звонок был роботизированный. Кто именно звонил, пока неизвестно.
21:41:41 10-08-2023
Может у них так предвыборная борьба происходит ? Дебатов ещё не было между кандидатами , чтоб оценить кто из них лучше , программ ещё их почитать было негде , не было .
22:11:52 10-08-2023
Гость (21:41:41 10-08-2023) Может у них так предвыборная борьба происходит ? Дебатов ещё... Ты , думаешь кто-то себя обличить хочет , если в дебатах не удастся блеснуть интеллектом ? Проще убежать с дебатов претворившись будто обиделся . Задать-то друг другу вопросы наверное накопились у них друг другу . Спросят на дебатах про родственниках заграницей и что отвечать будет в прямом эфире ? Убежит из студии ?
22:21:54 10-08-2023
Гость (22:11:52 10-08-2023) Ты , думаешь кто-то себя обличить хочет , если в дебатах не ... Предполагаешь , все эти телефонные террористы чтоб дебаты не проводить , намеренно чтоб скрыть грешочки ? Вообще-то , логика есть , зачастую везде используется метод переключить внимание на что-то другое с целью уйти от ответственности . Не исключено , откуда знать из-за чего всё это может быть ?
23:16:15 10-08-2023
Гость (22:21:54 10-08-2023) Предполагаешь , все эти телефонные террористы чтоб дебаты не... Мы же наблюдаем за совпадениями деяний телефонных террористов в отношении каких-то событий которые происходят вокруг нас в нашем настоящем . Прошлый раз телефонные террористы злодействовали после митингов КПРФ и обращений в прокуратуру и была версия что хотели переключить внимание от проблемы . Сейчас опять совпадение , вот уже началась предвыборная борьба и опять появились телефонные террористы . Много совпадений и даже уже есть основания подозревать кого-то в причастности к телефонному терроризму творимому .
09:40:44 11-08-2023
Гость (23:16:15 10-08-2023) Мы же наблюдаем за совпадениями деяний телефонных террористо... Конечно есть все основания подозревать в соучастии телефонным террористам кого-то из кандидатов избираться . Виктор Томенко , например , под подозрением в соучастии с телефонными террористами , не исключено что он финансировал их именно для того чтоб они совершали телефонный терроризм , в этот день и когда были теракты после проверки расходов казны и необходимости обосновать тарифы на ЖКХ после обращения в прокуратуру после митингов ...
09:47:26 11-08-2023
Гость (09:40:44 11-08-2023) Конечно есть все основания подозревать в соучастии телефонн... Томенко соучастник терроризму и финансировал террористов ? Телефонных террористов которые террористы хоть и телефонные . ? Томенко террорист тогда это означает ?
22:28:47 10-08-2023
Было бы что посмотреть в дебатах , Коммунисты России про деревни для Африканцев бы прояснились в Алтайскому крае , о чём речь вели . Исторически такое было бы , можно было бы в архив это потом положить на память , показывать видео дебатов через годы и десятилетия про ЧУШЬ какую они сочиняли . Есть же резон в дебатах , а то в памяти забудется , человеческая память обладает удивительной способностью забывать .
22:37:51 10-08-2023
Снова идиот, сам с собою разговаривающий, отметился в четырех первых комментариях... Интересно, как на это его лечащий врач реагирует....
22:41:36 10-08-2023
Гость (22:37:51 10-08-2023) Снова идиот, сам с собою разговаривающий, отметился в четыре... Ну а ты как думаешь , нЕ идиот , из-за чего были телефонные теракты , тебя не волнует это ? Где же твой патриотизм ?
23:00:15 10-08-2023
Гость (22:37:51 10-08-2023) Снова идиот, сам с собою разговаривающий, отметился в четыре... Книжки детективы любишь читать ? Писателей Дарьи Донцовой , Алексея Мальцева , Аркадия Адамова , они же когда книжки пишут , там вообще диалоги разных персонажей описывают от первого лица каждого и никакие врачи не причём . Это какое же развитое у них воображение подробно описывать в своих книжках всё , ..... даже мельчайшие улики ..., в сюжетах своих книг , отображать злодейские замыслы ...
08:45:41 11-08-2023
Гость (23:00:15 10-08-2023) Книжки детективы любишь читать ? Писателей Дарьи Донцовой , ... УУУУУ. куда вас понесло. Так вы книжку пишете? А почему на Амике? А где сюжет, персонажи?
23:14:01 10-08-2023
Гость (22:37:51 10-08-2023) Снова идиот, сам с собою разговаривающий, отметился в четыре... Вы тоже это заметили?
06:47:21 11-08-2023
Гость (23:14:01 10-08-2023) Вы тоже это заметили? ... Ну трудно не заметить. Зайдешь умное почитать, а видишь бред шизофреника..
09:32:15 11-08-2023
Гость (06:47:21 11-08-2023) Гость (23:14:01 10-08-2023) Вы тоже это заметили? ...... Напиши умное что сделать чтоб не было телефонного терроризма , а так ты пустозвон .
09:43:03 11-08-2023
Гость (23:14:01 10-08-2023) Вы тоже это заметили? ... Мы все заметили что вы оправдываете терроризм .
06:45:39 11-08-2023
Ты, который сам с собою говорит, уже прямо напиши, что у тебя есть справка с диагнозом "Шизофрения" и не надо будет про детективы придумывать и прочую галиматью типа телефонных терактов.
09:52:20 11-08-2023
И снова понесли ботинки Митю-шизофреника. Амик, уберите уже сбежавшего из под надзора врача, который сам с собой переписку ведет. Это же клиника в чистом виде.