Барнаульский ТРЦ Galaxy эвакуировали из-за сообщения о минировании

Посетителей и сотрудников вывели из здания

10 августа 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Посетителей и сотрудников ТРЦ Galaxy в Барнауле эвакуировали. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам одного из свидетелей, в торговый центр якобы поступило сообщение о минировании. На месте находятся спасатели.

Напомним, что аналогичная ситуация сегодня произошла в другом барнаульском ТЦ – "Пионер". Утром 10 августа из него эвакуировали всех работников и посетителей, вновь открыв лишь через два часа.

Неизвестный позвонил в торговый центр и рассказал о минировании, однако сообщение оказалось ложным. Как рассказал источник amic.ru, звонок был роботизированный. Кто именно звонил, пока неизвестно.