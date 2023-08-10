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Эвакуированный на два часа ТЦ "Пионер" вновь открыли для посетителей

Неизвестный сообщил о минировании торгового центра

10 августа 2023, 15:37, ИА Амител

Эвакуация в ТЦ "Пионер"/ Фото: Екатерина Смолихина
Эвакуация в ТЦ "Пионер"/ Фото: Екатерина Смолихина

Барнаульский торговый центр "Пионер", из которого 10 августа эвакуировали работников и посетителей, вновь открыли для всех через два часа. Оцепление было снято, сотрудники вернулись на рабочие места. Два часа они ждали на парковке торгового центра.

Неизвестный позвонил в торговый центр и рассказал о минировании, однако сообщение оказалось ложным.

Источники amic.ru сообщили, что все проверочные мероприятия в торговом центре уже завершены, никакой бомбы ФСБ не обнаружила. Звонок был роботизированный. Кто именно звонил, пока неизвестно.

Анонимный звонок о минировании поступил в торговый центр ближе к двум часам дня, тогда сразу началась эвакуация людей, администрация ТЦ вызвала на место правоохранителей. Очевидцы рассказали amic.ru, что в торговом центре по громкой связи всех попросили выйти на улицу, что люди и сделали. Некоторые почувствовали запах гари на втором этаже.

В сообществе "Инцидент Барнаул" очевидец Анна сообщила, что охрана при эвакуации создала панику, а на эскалаторе собралась огромная очередь.

Теракт торговые центры ФСБ полиция

Комментарии 6

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Гость

16:06:56 10-08-2023

Звонок был роботизированный --- интересно, что не заваливают такими звонками, как мошенники в целях развода. Наверное с Украины реже звонят, чем с зон

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Гость

16:12:20 10-08-2023

Гость (16:06:56 10-08-2023) Звонок был роботизированный --- интересно, что не заваливают... ничего не понятно

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Гость

16:26:54 10-08-2023

Гость (16:12:20 10-08-2023) ничего не понятно... Ну звонков о минировании меньше, чем звонков от мошенников. О минировании наверное чаще с Украины, мошенники чаще с зон

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Гость

16:11:13 10-08-2023

А на пятой фотке мальчик с девочкой дружат

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Гость

16:47:52 10-08-2023

Говорят сейчас Галактику эвакуируют, никто не слышал?

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Гость

17:29:12 10-08-2023

Гость (16:47:52 10-08-2023) Говорят сейчас Галактику эвакуируют, никто не слышал?... да. пожарные и полиция там

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