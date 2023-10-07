Барнаульский "Университет" начал чемпионат РФ по волейболу с уверенной победы

Самой напряженной для "студентов" была первая партия, в которой барнаульцы стали сильнее в самой концовке – 30:28

07 октября 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Волейболисты барнаульского "Университета" начали чемпионат России среди мужских команд высшей лиги "А" уверенной победой над челябинским "Динамо". Первая игра турнира состоялась 6 октября на площадке южноуральцев и завершилась со счетом 3:0 в пользу алтайской команды.

Самой напряженной для "студентов" была первая партия, в которой барнаульцы стали сильнее в самой концовке – 30:28. Во втором и третьем сетах "студенты" выглядели увереннее и победили, соответственно, – 25:17 и 25:19.

Сегодня "Динамо" и "Университет" проведут повторный матч в Челябинске. Он начнется в 17:00 по алтайскому времени.