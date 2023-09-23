"Студенты" уступили "Ярославичу" со счетом 0:3

23 сентября 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Волейболисты барнаульского "Университета" проиграли в Ярославле, где с 22 по 24 сентября проходит второй раунд предварительного этапа Кубка России среди мужских команд.

В турнире участвуют четыре команды высшей лиги "А". Помимо барнаульцев, это "Тюмень, ярославский "Ярославич" и "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга.

Команды сыграют в Ярославле в один круг, а две лучших выйдут в плей-офф Кубка, где встретятся с клубами Суперлиги.

В первой встрече 22 сентября "Университет" уступил хозяевам турнира, волейболистам "Ярославича", – 0:3. Счет по партиям – 22:25, 20:25, 15:25.

23 сентября во втором матче соперником барнаульцев станет "Локомотив-Изумруд", а 24-го "студенты" встретятся с "Тюменью".