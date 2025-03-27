Барнаульский водоканал готов к паводку

Предприятие сформировало запас оборудования и техники, а также в усиленном режиме следит за уровнем в Оби и качеством воды

27 марта 2025, 14:10, ИА Амител

Бригада аварийно-восстановительных работ / Фото: Лилия Болатаева / "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал готов к паводковому сезону: здесь сделали все возможное для эффективной работы в период потенциальных чрезвычайных ситуаций. Для этого предприятие сформировало запас необходимых материалов, оборудования, химических реагентов и ГСМ. Специалисты провели очистку подъездных путей к речным водозаборам и очистным сооружениям канализации, ревизию насосов и генераторов, а также проверили запорную арматуру в водопроводных камерах, колодцах и водоразборных колонках.

Для оперативного ремонта объектов водоснабжения и водоотведения в случае аварий готовы 10 бригад и более 100 единиц спецтехники.

Каждый год в период паводка предприятие работает в усиленном режиме, отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

"В этом году также будет проводиться ежедневный мониторинг наполнения крупных канализационных коллекторов, контроль состояния грунта у водозаборов и откосов очистных сооружений канализации. Каждый час специалисты водоканала будут контролировать уровень воды в Оби, чтобы не допустить затопления производственных объектов и попадания паводковой воды в водопроводную сеть", – уточнил Андрей Полюго.

По его словам, на усиленную работу перейдет и центральная аналитическая лаборатория предприятия, которая ежедневно проводит более 1,2 тыс. исследований проб воды. В период половодья специалисты будут еще чаще контролировать качество ресурса (в обычное время пробы проверяют ежечасно, в паводок – несколько раз в час), что позволит оперативно скорректировать процесс очистки для соответствия всем санитарным нормам.

Также в водоканале напомнили, что при очистке территорий от снега важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить канализационные колодцы и крышки люков.

В период активного снеготаяния запрещено открывать колодцы для сброса талых вод, так как это может привести к попаданию мусора в систему водоотведения, что вызывает засоры и подтопления.

Как ранее сообщал amic.ru, лабораторный анализ воды включает исследование различных показателей согласно нормам СанПиН. Специалисты проводят проверку микробиологического состава воды и оценивают ее органолептические свойства: вкус, цвет, запах и прозрачность.