В барнаульском водоканале рассказали, как очищают воду и будут ли ее фторировать

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго ответил amic.ru на вопросы, которые сейчас интересуют многих жителей города

04 апреля 2024, 16:10, ИА Амител

Гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго ответил в Telegram-канале amic.ru на вопросы жителей города, которые собрала наша редакция. Больше всего барнаульцев волнует качество водопроводной воды, которое, как они отмечают, в последние дни снизилось. В водоканале пояснили, что виной тому паводок. Андрей Сергеевич подробно рассказал, как сейчас очищают воду, какие усиленные меры по очистке приняли, планируется ли фторировать и есть ли необходимость очищать воду дополнительно дома.

Почему изменилось качество воды?

Изменение качества воды в Барнауле обусловлено рядом аномальных погодных условий, включая интенсивное таяние снега и промерзание грунта до двух метров. В водоемы попали мелкодисперсные взвеси и другие загрязнители. Это привело к ухудшению качества исходной воды, что, в свою очередь, затруднило её традиционную очистку.

Как вода попадает в дома барнаульцев?

Вода проходит несколько этапов очистки перед тем, как попасть в дома жителей Барнаула. Начинается процесс с отстаивания воды, к которой затем добавляют реагенты для улучшения процесса оседания частиц. После этого вода фильтруется и обеззараживается. Этот многоэтапный процесс позволяет обеспечить безопасность воды для потребления.

Как воду очищают сейчас?

Современная система очистки воды в Барнауле включает увеличенное использование флокулянтов для лучшего оседания загрязнений и учащенные промывки фильтров в периоды повышенного загрязнения. Это позволяет максимально эффективно удалять из воды взвешенные частицы. Концентрации этих веществ строго контролируются и поддерживаются в пределах безопасных норм, установленных санитарными правилами. На выходе вода соответствует нормативам, лаборатория проводят частые проверки.

Будут ли фторировать воду в Барнауле?

В Барнауле не планируется фторирование воды. Это решение основано на оценке возможных рисков и побочных эффектов фторирования. Вместо этого акцент делается на совершенствовании существующих методов очистки и обеззараживания воды.

Зачем вообще хлорировать воду?

Хлорирование является ключевым этапом в процессе обеззараживания воды и необходимо для уничтожения бактерий, особенно в условиях длинных водопроводных сетей, где существует риск вторичного загрязнения. Хлор обеспечивает дополнительную защиту воды на всем её пути от очистных сооружений до крана потребителя. В Барнауле расстояние до потребителя может достигать 20 километров, здесь воду хлорируют. А вот в локальных поселках вода из подземных источников, в ней отсутствует патогенная микрофлора, а также небольшая протяженность сетей, из-за этого отсутствует необходимость обеззараживания. Например, в поселке Ягодном, от водозабора до потребителя примерно 5 километров, жители Ягодного пьют воду без хлора.

Безопасно ли сейчас пить воду из-под крана?

Вода из-под крана в Барнауле полностью соответствует санитарным нормам.

Какие усиленные меры по очистке сейчас ведутся?

"Барнаульский водоканал" принял ряд усиленных мер по очистке - увеличил дозировку флокулянтов для эффективного осаждения загрязнений, участил промывку фильтров (сейчас их чистят каждые 12 часов, вне паводка - раз в 72 часа). Также сейчас временно отказались от рециркуляции воды после промывки фильтров, чтобы минимизировать риск возврата загрязнений в очищенную воду.

Нужно ли очищать воду дома дополнительно?

Хотя вода из крана в Барнауле соответствует всем нормам и считается безопасной для питья, некоторые жители могут решить использовать домашние системы фильтрации для дополнительного улучшения вкуса или уменьшения содержания хлора. Однако важно тщательно следить за состоянием и своевременной заменой фильтров.

Планируется ли изменить очистку воды во время паводка в будущем?

Специалисты нашего предприятия проводят исследования технологии очистки, основанной на использовании активированного угля, моделируя условия очистки в лаборатории. Этот метод предполагает добавление угля на определенных этапах очистки для улучшения показателей цветности и запаха. В случае получения положительного эффекта будет продолжена работа по внедрению технологии.

Какой флокулянт используют в водоканале?

До 2022 года использовался французский флокулянт, он показал высокую эффективность в очистке воды, однако его применение было прекращено из-за сложности с поставками. Этот реагент позволял более эффективно осаживать загрязнения и улучшать качество воды на выходе. Однако из-за логистических ограничений водоканал был вынужден искать альтернативные решения. В результате выбор был сделан в пользу реагентов отечественного производства, которые обеспечивают необходимый стандарт очистки воды в соответствии с действующими нормативами.