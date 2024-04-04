В барнаульском водоканале рассказали, как очищают воду и будут ли ее фторировать
Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго ответил amic.ru на вопросы, которые сейчас интересуют многих жителей города
04 апреля 2024, 16:10, ИА Амител
Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго ответил в Telegram-канале amic.ru на вопросы жителей города, которые собрала наша редакция. Больше всего барнаульцев волнует качество водопроводной воды, которое, как они отмечают, в последние дни снизилось. В водоканале пояснили, что виной тому паводок. Андрей Сергеевич подробно рассказал, как сейчас очищают воду, какие усиленные меры по очистке приняли, планируется ли фторировать и есть ли необходимость очищать воду дополнительно дома.
Почему изменилось качество воды?
Изменение качества воды в Барнауле обусловлено рядом аномальных погодных условий, включая интенсивное таяние снега и промерзание грунта до двух метров. В водоемы попали мелкодисперсные взвеси и другие загрязнители. Это привело к ухудшению качества исходной воды, что, в свою очередь, затруднило её традиционную очистку.
Как вода попадает в дома барнаульцев?
Вода проходит несколько этапов очистки перед тем, как попасть в дома жителей Барнаула. Начинается процесс с отстаивания воды, к которой затем добавляют реагенты для улучшения процесса оседания частиц. После этого вода фильтруется и обеззараживается. Этот многоэтапный процесс позволяет обеспечить безопасность воды для потребления.
Как воду очищают сейчас?
Современная система очистки воды в Барнауле включает увеличенное использование флокулянтов для лучшего оседания загрязнений и учащенные промывки фильтров в периоды повышенного загрязнения. Это позволяет максимально эффективно удалять из воды взвешенные частицы. Концентрации этих веществ строго контролируются и поддерживаются в пределах безопасных норм, установленных санитарными правилами. На выходе вода соответствует нормативам, лаборатория проводят частые проверки.
Будут ли фторировать воду в Барнауле?
В Барнауле не планируется фторирование воды. Это решение основано на оценке возможных рисков и побочных эффектов фторирования. Вместо этого акцент делается на совершенствовании существующих методов очистки и обеззараживания воды.
Зачем вообще хлорировать воду?
Хлорирование является ключевым этапом в процессе обеззараживания воды и необходимо для уничтожения бактерий, особенно в условиях длинных водопроводных сетей, где существует риск вторичного загрязнения. Хлор обеспечивает дополнительную защиту воды на всем её пути от очистных сооружений до крана потребителя. В Барнауле расстояние до потребителя может достигать 20 километров, здесь воду хлорируют. А вот в локальных поселках вода из подземных источников, в ней отсутствует патогенная микрофлора, а также небольшая протяженность сетей, из-за этого отсутствует необходимость обеззараживания. Например, в поселке Ягодном, от водозабора до потребителя примерно 5 километров, жители Ягодного пьют воду без хлора.
Безопасно ли сейчас пить воду из-под крана?
Вода из-под крана в Барнауле полностью соответствует санитарным нормам.
Какие усиленные меры по очистке сейчас ведутся?
"Барнаульский водоканал" принял ряд усиленных мер по очистке - увеличил дозировку флокулянтов для эффективного осаждения загрязнений, участил промывку фильтров (сейчас их чистят каждые 12 часов, вне паводка - раз в 72 часа). Также сейчас временно отказались от рециркуляции воды после промывки фильтров, чтобы минимизировать риск возврата загрязнений в очищенную воду.
Нужно ли очищать воду дома дополнительно?
Хотя вода из крана в Барнауле соответствует всем нормам и считается безопасной для питья, некоторые жители могут решить использовать домашние системы фильтрации для дополнительного улучшения вкуса или уменьшения содержания хлора. Однако важно тщательно следить за состоянием и своевременной заменой фильтров.
Планируется ли изменить очистку воды во время паводка в будущем?
Специалисты нашего предприятия проводят исследования технологии очистки, основанной на использовании активированного угля, моделируя условия очистки в лаборатории. Этот метод предполагает добавление угля на определенных этапах очистки для улучшения показателей цветности и запаха. В случае получения положительного эффекта будет продолжена работа по внедрению технологии.
Какой флокулянт используют в водоканале?
До 2022 года использовался французский флокулянт, он показал высокую эффективность в очистке воды, однако его применение было прекращено из-за сложности с поставками. Этот реагент позволял более эффективно осаживать загрязнения и улучшать качество воды на выходе. Однако из-за логистических ограничений водоканал был вынужден искать альтернативные решения. В результате выбор был сделан в пользу реагентов отечественного производства, которые обеспечивают необходимый стандарт очистки воды в соответствии с действующими нормативами.
16:40:27 04-04-2024
В последнем абзаце весь ответ: нет французского флокулянта, а наш не такой эффективный. Поэтому вода в период паводка более вонючая и желтая, чем в предыдущие годы. А вот на вопрос насколько можно увеличивать хлорирование (в 2-3-10 раз) и как это скажется на здоровье жителей ничего не сказано.
Некоторые данные показывают, что в России к 15 годам от кариеса страдает 96% населения. А один из главных источников кариеса явлеется разрушительное действие хлора на зубную эмаль.
16:57:15 04-04-2024
Гость (16:40:27 04-04-2024) В последнем абзаце весь ответ: нет французского флокулянта, ... Как при Союзе-то жили без французский флокулянтов?
20:21:31 04-04-2024
Гость (16:57:15 04-04-2024) Как при Союзе-то жили без французский флокулянтов?... в хрущевках
20:53:19 04-04-2024
Гость (20:21:31 04-04-2024) в хрущевках... построенных по задумке лягушатника Ле Корбюзье)))
21:48:53 04-04-2024
Гость (16:40:27 04-04-2024) В последнем абзаце весь ответ: нет французского флокулянта, ... Всё купим, до сих пор икается!
16:44:31 04-04-2024
Весь смысл интервью можно свести к паре фраз - нормальных реагентов у нас нет, есть импортозамещенные. Пейте, так сказать, не обляпайтесь. А вода в кранах желтая и ароматная, но она соответствует всем стандартам и совершенно безопасна, зуб даю. ЗЫ А в соседних магазинах уже не только пятилитровых бутылей нет, даже минералка отсутствует) Стесняюсь спросить, что ж будет, если долбанет что посерьезнее паводка...
16:56:57 04-04-2024
Гость (16:44:31 04-04-2024) А в соседних магазинах уже не только пятилитровых бутылей нет, даже минералка отсутствует). Вы, мягко скажем, брешете... Сегодня видел как из Ашана мужик нес четыре пятилитровки. 1,5 часа назад в Ярче взял две полторашки минералки. Если живете, там, где спички килограммами сметают при перегоревшей лампочке, то на весь город не проецируйте.
18:38:03 04-04-2024
Гость (16:56:57 04-04-2024) Вы, мягко скажем, брешете... Сегодня видел как из Ашана мужи... Рядом со мной в Ярче полки пустые. Даже Боржоми по космической цене практически смели. В Маришке тоже только лимонад. До Ашана мне бежать и потом тащить оттуда на своем горбу или на ОТ, который у нас так замечательно ходит? Найти воду, наверное, можно. Вопрос в том, сколько магазинов придется обойти и как далеко от дома. Ну да, кто-то из членов семьи вечером займется) На машине. Или колонку поищем - если вспомним, где они еще есть.
16:54:44 04-04-2024
Такого кризиса с водой не припомню в Барнауле!
Может вернуть Водоканал из частной собственности надо?
21:03:26 04-04-2024
Гость (16:54:44 04-04-2024) Такого кризиса с водой не припомню в Барнауле! Может вер... воовоот. Продали москве водоканал и теперь сидят молчат.
17:22:44 04-04-2024
Вода - откровеннейшая дрянь. А всё пытаются уговорить, что нам это только кажется.
18:01:18 04-04-2024
Считаю, что Водоканал должен вернуть потребителю стоимость оплаченной некачественной воды. Пусть пересчитывают как за техническую.
19:46:10 04-04-2024
Гость (18:01:18 04-04-2024) Считаю, что Водоканал должен вернуть потребителю стоимость о... Да ей даже пол мыть нельзя. Сегодня зашла в 5чку на Молодёжной - вонь стоит(а у них всегда идеально чисто). Оказывается, они недавно пол вымыли этой водичкой
19:13:52 04-04-2024
Еще и тошнит от воды ,как при отравлении , хотя нам говорят ,что всё соответствует нормам
20:00:08 04-04-2024
Если по-честному, то я считаю в этом месяце в апреле пересчёт по воде надо делать! Вода просто ужасная! Не помню чтобы такая вода когда-то шла из крана!
20:06:34 04-04-2024
Мы с котом решили, что пить это можно))). И соседи бутылки не скупают.
20:08:59 04-04-2024
Светлана (20:06:34 04-04-2024) Мы с котом решили, что пить это можно))). И соседи бутылки н... Бедный кот... :(
20:11:16 04-04-2024
Гость (20:08:59 04-04-2024) Бедный кот... :(... животное не нахлобучишь яркой этикеткой на которой про 146 очисток написано. природу не на..обманишь)
09:01:35 05-04-2024
Гость (20:08:59 04-04-2024) Бедный кот... :(... А когда у кота отвалятся почки, думаете, он его лечить будет? "Этот сломался, несите нового".
20:09:36 04-04-2024
Светлана (20:06:34 04-04-2024) Мы с котом решили, что пить это можно))). И соседи бутылки н... кот из миски воду не пьет совсем. из крана струйку пускаем сидит лакает. но видать причина в молодости/глупости 7,5 месяцев ему и в весне. спать ором не дает)))
20:38:46 04-04-2024
Мы с котом решили, что пить это можно))). И соседи бутылки не скупают.-------- аналогично. Кипятим только обязательно.
21:00:17 04-04-2024
О чём вы говорите, без паводка вода ужасная . Фильтры меняем в три месяца раз, на вход в квартиру, да ещё в квартире стоит фильтр. Вот и спасает, а так вода ужас. За что только деньги платим. Всё в ЖКХ зашибись. Только цены растут.
09:31:25 05-04-2024
у нас воняет вода и желтая идет , при чем запах на всю кухню
11:01:26 05-04-2024
Надо озонировать, а не фторировать!!! фтор опасен