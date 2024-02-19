Можно позвонить или сообщить на сайте

19 февраля 2024, 12:27, ИА Амител

Открытый колодец / Фото: photogenica.ru

Барнаульский водоканал обслуживает почти 60 тысяч колодцев, кроме этого в городе есть еще колодцы ливневой канализации, городских телефонных сетей, тепловых сетей. Ежедневно следить за каждым из них невозможно. А незакрытый люк – это большая опасность и для людей, и для животных, и для машин. Поэтому специалисты компании "Росводоканал Барнаул" напоминают горожанам и жителям пригорода, куда обращаться, если увидел колодец без крышки.

Рассказать о проблеме можно двумя способами:

На сайте водоканала через сервис "Увидел открытый люк? Сообщи!". По телефону 500-101.

Если же люк принадлежит другой компании, сотрудники водоканала поставят ограждение и передадут информацию в соответствующую организацию.