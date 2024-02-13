Барнаульский водоканал подвел итоги акции "В новый год без долгов!"

Более ста абонентов компании оплатили задолженность, а им списали пени

13 февраля 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KSWx2

Оплата. Квитанция. Деньги / Фото: photogenica.ru

В "Росводоканал Барнаул" подвели итоги акции "В новый год без долгов!". По ее условиям абонентам нужно было полностью оплатить задолженность за период от двух месяцев без пени и больше не попадать в список неплательщиков.

"В акции в 2023 году приняли участие 102 абонента водоканала – на 12 человек больше, чем годом ранее. Оплачено 989 тысяч руб. задолженности. Мы этим абонентам списали 812 тысяч руб. пени", ­– рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

Акцию "В новый год без долгов!" проводят уже в пятый раз.

Она носит заявительный характер и распространяется на жителей частного сектора, домов с непосредственной формой управления и многоквартирных домов, собственники которых заключили прямые договоры с барнаульским водоканалом.

В целом сумма дебиторской задолженности всех абонентов перед водоканалом по итогам 2023 года превышает 455 млн рублей.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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