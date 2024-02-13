Барнаульский водоканал подвел итоги акции "В новый год без долгов!"
Более ста абонентов компании оплатили задолженность, а им списали пени
13 февраля 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KSWx2
В "Росводоканал Барнаул" подвели итоги акции "В новый год без долгов!". По ее условиям абонентам нужно было полностью оплатить задолженность за период от двух месяцев без пени и больше не попадать в список неплательщиков.
"В акции в 2023 году приняли участие 102 абонента водоканала – на 12 человек больше, чем годом ранее. Оплачено 989 тысяч руб. задолженности. Мы этим абонентам списали 812 тысяч руб. пени", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.
Акцию "В новый год без долгов!" проводят уже в пятый раз.
Она носит заявительный характер и распространяется на жителей частного сектора, домов с непосредственной формой управления и многоквартирных домов, собственники которых заключили прямые договоры с барнаульским водоканалом.
В целом сумма дебиторской задолженности всех абонентов перед водоканалом по итогам 2023 года превышает 455 млн рублей.
ООО "Барнаульский Водоканал"Реклама
16:44:13 13-02-2024
А где акции "Росводоканал Барнаул" "В новый год без АВАРИЙ?!?!!!".