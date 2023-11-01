Барнаульский водоканал назвал должников среди управляющих компаний и ТСЖ

Компания подвела итоги третьего квартала 2023 года

01 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

Сумма дебиторской задолженности всех абонентов перед водоканалом на 1 октября 2023 года превышает 495 млн рублей. Из них больше половины – почти 256 млн – долг управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

Лидерами антирейтинга по итогам третьего квартала стали:

ООО УК "Цезарь" с 22 периодами накопления задолженности и суммой чуть выше 3 млн рублей;

ООО "УК ЖЭУ-6 Октябрьского" ­– 19 периодов и 11,3 млн рублей;

ООО "УК ТРЕСТ" и ООО "Ресурс" ­– по 6 периодов с суммами 1,9 млн рублей и 5,7 млн рублей соответственно;

ООО УК "Базис" ­– 5 периодов неоплаты и долг 4,7 млн рублей.

"Со злостными неплательщиками мы встречаемся в суде. Однако готовы рассматривать и вариант заключения мировых соглашений. Кроме того, мы практикуем совместную работу с УК и ТСЖ по ограничению услуги водоотведения жителям, которые систематически не вносят платежи за коммунальные услуги", ­– заявил коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

На прошлой неделе "Росводоканал Барнаул" публиковал рейтинг образцовых УК и ТСЖ по оплате услуг предприятия в третьем квартале.

Управляющие компании обслуживают многоквартирные дома на основании лицензии и обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги. После двух периодов неоплаты, в соответствии с действующим законодательством, они рискуют стать ответчиками в суде.