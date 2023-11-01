Барнаульский водоканал назвал должников среди управляющих компаний и ТСЖ
Компания подвела итоги третьего квартала 2023 года
01 ноября 2023, 15:00, ИА Амител
Сумма дебиторской задолженности всех абонентов перед водоканалом на 1 октября 2023 года превышает 495 млн рублей. Из них больше половины – почти 256 млн – долг управляющих компаний и товариществ собственников жилья.
Лидерами антирейтинга по итогам третьего квартала стали:
- ООО УК "Цезарь" с 22 периодами накопления задолженности и суммой чуть выше 3 млн рублей;
- ООО "УК ЖЭУ-6 Октябрьского" – 19 периодов и 11,3 млн рублей;
- ООО "УК ТРЕСТ" и ООО "Ресурс" – по 6 периодов с суммами 1,9 млн рублей и 5,7 млн рублей соответственно;
- ООО УК "Базис" – 5 периодов неоплаты и долг 4,7 млн рублей.
"Со злостными неплательщиками мы встречаемся в суде. Однако готовы рассматривать и вариант заключения мировых соглашений. Кроме того, мы практикуем совместную работу с УК и ТСЖ по ограничению услуги водоотведения жителям, которые систематически не вносят платежи за коммунальные услуги", – заявил коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.
На прошлой неделе "Росводоканал Барнаул" публиковал рейтинг образцовых УК и ТСЖ по оплате услуг предприятия в третьем квартале.
Управляющие компании обслуживают многоквартирные дома на основании лицензии и обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги. После двух периодов неоплаты, в соответствии с действующим законодательством, они рискуют стать ответчиками в суде.
15:31:53 01-11-2023
А жители то платят ?
20:20:29 01-11-2023
А нафига им платить, они наши деньги на оффшорные счета отправляют, а ихние начальники типа фридмана вообще всу спонсируют! Пора водоканал забирать у альфа-групп назад в муниципальную собственность!
08:13:41 02-11-2023
ВОДОКАНАЛ В ТАКОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОРЫ С УПРАВЛЯШКАМИ И ЗАКЛЮЧИТЬ ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ С СОБСТВЕННИКАМИ. ТОГДА ОПЛАТЫ ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ БУДУТ ИДТИ НЕ НА СЧЕТА УК, А НАПРЯМУЮ В ВОДОКАНАЛ.
08:39:58 02-11-2023
ВОДОКАНАЛ В ТАКОМ СЛУЧАЕ - ага с какой стати они будут нанимать работников и платить з\п расширять офисы закупать технику. когда можно этого не делать, наивный какой
09:43:02 02-11-2023
Гость (08:39:58 02-11-2023) ВОДОКАНАЛ В ТАКОМ СЛУЧАЕ - ага с какой стати они будут наним... лоббист укашки воровайки, НЕ НАДО НИКОГО НАНИМАТЬ, РАСШИРЯТЬ ОФИСЫ. ЧАСТНЫМ ДОМАМ НАЧИСЛЯЕТ ВЕДЬ ВОДОКАНАЛ. ПРОСТО В "СИСТЕМЕ ГОРОД" ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ и ДЕНЬГИ ИДУТ НА СЧЕТА ВОДОКАНАЛА.
09:45:04 02-11-2023
Капс отключи, истеричка!