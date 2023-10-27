Барнаульский водоканал назвал лучших плательщиков среди юрлиц, УК и ТСЖ

Организация подвела итоги третьего квартала 2023 года

27 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Вода / Фото: freepik.com

Сотрудники "Росводоканал Барнаул" подвели итоги соблюдения платежной дисциплины управляющими компаниями, юрлицами и товариществами собственников жилья за третий квартал 2023 года. Средний процент оплат среди УК и ТСЖ составил 105%.

Лидерами рейтинга среди управляющих компаний стали:

ООО "ПКС" ­– 112% оплаты;

­– 112% оплаты; ООО "Наш Барнаул" ­– 108%;

­– 108%; ООО УК "Венета" ­– 106,6%;

­– 106,6%; ООО "Простор" ­– 106,4%;

­– 106,4%; ООО "Коммунальная Инициатива" ­– 106,1%.

Стоит отметить, что у всех этих компаний полностью отсутствует задолженность перед водоканалом.

Среди предприятий рейтинг возглавили АО "Барнаульский молочный комбинат" ­– 105%, а также АО "Барнаульская генерация", ООО "БТК Текстиль", ООО "Нортек" и АО "Барнаултрансмаш" ­– 100% оплаты у каждого.

"Своевременная оплата услуг водоканала очень важна, ведь это гарантия стабильной работы нашего предприятия", ­– подчеркнул коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

На следующей неделе предприятие опубликует список управляющих компаний – должников по итогам третьего квартала 2023 года.

Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"