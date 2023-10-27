Барнаульский водоканал назвал лучших плательщиков среди юрлиц, УК и ТСЖ
Организация подвела итоги третьего квартала 2023 года
27 октября 2023, 13:00, ИА Амител
Сотрудники "Росводоканал Барнаул" подвели итоги соблюдения платежной дисциплины управляющими компаниями, юрлицами и товариществами собственников жилья за третий квартал 2023 года. Средний процент оплат среди УК и ТСЖ составил 105%.
Лидерами рейтинга среди управляющих компаний стали:
- ООО "ПКС" – 112% оплаты;
- ООО "Наш Барнаул" – 108%;
- ООО УК "Венета" – 106,6%;
- ООО "Простор" – 106,4%;
- ООО "Коммунальная Инициатива" – 106,1%.
Стоит отметить, что у всех этих компаний полностью отсутствует задолженность перед водоканалом.
Среди предприятий рейтинг возглавили АО "Барнаульский молочный комбинат" – 105%, а также АО "Барнаульская генерация", ООО "БТК Текстиль", ООО "Нортек" и АО "Барнаултрансмаш" – 100% оплаты у каждого.
"Своевременная оплата услуг водоканала очень важна, ведь это гарантия стабильной работы нашего предприятия", – подчеркнул коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.
На следующей неделе предприятие опубликует список управляющих компаний – должников по итогам третьего квартала 2023 года.
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