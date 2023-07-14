Барнаульский водоканал назвал лучших плательщиков среди юрлиц и управляющих компаний

Организация подвела итоги первого полугодия 2023 года

14 июля 2023, 11:05, ИА Амител

Вода / Фото: master1305 / freepik.com

"Росводоканал Барнаул" подвел итоги соблюдения платежной дисциплины управляющими компаниями и юридическими лицами за первое полугодие 2023 года.

Средний процент оплат на 1 июля 2023 года составил:

УК – 101,96%;

Юрлиц – 96,46%.

Лидерами рейтинга среди управляющих компаний стали:

ООО "Наш Барнаул" с процентом оплаты 103,01% ООО УК "ЖЭУ-24" – 101,72% ООО УК "Венета" – 101,07%

Среди предприятий лучшими стали: АО "Барнаульская генерация" – 102,01% и ООО "Нортек" – 101%.

"Мы благодарны добросовестным плательщикам, ведь полученные средства идут на модернизацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения города и пригорода", – отметил коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

В начале следующей недели предприятие объявит рейтинг управляющих компаний – должников по итогам 6 месяцев 2023 года.

Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"