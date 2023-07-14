Барнаульский водоканал назвал лучших плательщиков среди юрлиц и управляющих компаний
Организация подвела итоги первого полугодия 2023 года
14 июля 2023, 11:05, ИА Амител
"Росводоканал Барнаул" подвел итоги соблюдения платежной дисциплины управляющими компаниями и юридическими лицами за первое полугодие 2023 года.
Средний процент оплат на 1 июля 2023 года составил:
- УК – 101,96%;
- Юрлиц – 96,46%.
Лидерами рейтинга среди управляющих компаний стали:
- ООО "Наш Барнаул" с процентом оплаты 103,01%
- ООО УК "ЖЭУ-24" – 101,72%
- ООО УК "Венета" – 101,07%
Среди предприятий лучшими стали: АО "Барнаульская генерация" – 102,01% и ООО "Нортек" – 101%.
"Мы благодарны добросовестным плательщикам, ведь полученные средства идут на модернизацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения города и пригорода", – отметил коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.
В начале следующей недели предприятие объявит рейтинг управляющих компаний – должников по итогам 6 месяцев 2023 года.
12:27:00 14-07-2023
ООО "Наш Барнаул" с процентом оплаты 103,01%- молодцы, даже лишнего приплачивают водникам! Откуда взяли средства на дополнительные 3,01% для водоканала? Неужели хозяин управляшки из собственных личных накоплений отслюнил?))) Лет15 "управляют", ни разу не ремонтировали подъезд, "ДЕНЕХ НЕТ". Компания управляющая, а не обслуживающая, но мытье подъездов почему-то не входит в их функции, деньги собирают отдельной строкой. Не воры, нет? Довелось недавно увидеть квитанцию знакомых (дом пр. Ленина, центр, культурное наследие), так у них платеж за обслуживание жилья в 2 раза(!!!) меньше, чем в домах "Нашего Барнаула".
14:48:46 14-07-2023
Гость (12:27:00 14-07-2023) ООО "Наш Барнаул" с процентом оплаты 103,01%- молодцы, даже ... А вы не подскажете кому УК ремонтирует и моет полы за свой счёт?)
15:59:41 14-07-2023
Гость (12:27:00 14-07-2023) ООО "Наш Барнаул" с процентом оплаты 103,01%- молодцы, даже ... Здравствуйте! Они не платят больше необходимого, они "подтянули" платежную дисциплину во втором квартале - погасили долги за предыдущие периоды
18:50:24 14-07-2023
Росводоканал Барнаул (15:59:41 14-07-2023) Здравствуйте! Они не платят больше необходимого, они "подтян... то есть сначала крутили деньги, собранные с собственников, а теперь внесли водоканалу - медаль им за это!
15:18:22 14-07-2023
Собственники в домах которые выиграли суд, уже моют.