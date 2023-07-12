"Любителям травки здесь делать нечего": водоканал уничтожил дикорастущую коноплю

Такую обработку территории сотрудники компании проводят ежегодно в летний период

12 июля 2023, 10:05, ИА Амител

Копопля / Фото: jcomp / freepik.com

Представители барнаульского водоканала совместно с сотрудниками полиции, дружинниками и председателем ТОС "Восточный" провели рейд по уничтожению кустов дикой конопли рядом с очистными сооружениями канализации. В этом году аналогичные мероприятия уже проводили в мае и июне.

"Ежегодно в летний период мы проводим обработку территории иловых карт площадью в 2,2 га от конопли. Также полиция регулярно проводит на этом участке рейды как в летний, так и в зимний период. Поэтому "любителям травки" делать здесь нечего", – рассказал ведущий специалист ОЭБ "Росводоканал Барнаул" Вячеслав Балашов.

Для проведения операции из автопарка водоканала задействовали трактор со специальной распылительной установкой, трактор с резаком, а также ручные опрыскиватели и косилки-триммеры.