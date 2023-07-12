"Любителям травки здесь делать нечего": водоканал уничтожил дикорастущую коноплю
Такую обработку территории сотрудники компании проводят ежегодно в летний период
12 июля 2023, 10:05, ИА Амител
Представители барнаульского водоканала совместно с сотрудниками полиции, дружинниками и председателем ТОС "Восточный" провели рейд по уничтожению кустов дикой конопли рядом с очистными сооружениями канализации. В этом году аналогичные мероприятия уже проводили в мае и июне.
"Ежегодно в летний период мы проводим обработку территории иловых карт площадью в 2,2 га от конопли. Также полиция регулярно проводит на этом участке рейды как в летний, так и в зимний период. Поэтому "любителям травки" делать здесь нечего", – рассказал ведущий специалист ОЭБ "Росводоканал Барнаул" Вячеслав Балашов.
Для проведения операции из автопарка водоканала задействовали трактор со специальной распылительной установкой, трактор с резаком, а также ручные опрыскиватели и косилки-триммеры.
10:29:18 12-07-2023
По городу этой конопли просто море растет, как сорняк.
10:36:36 12-07-2023
ыть (10:29:18 12-07-2023) По городу этой конопли просто море растет, как сорняк.... А вот тут возникают юридические парадоксы. Вот она растет конопля, сорняк и т.д. Как только вы её сорвали она превратилась в наркотик "марихуана" И если вы не убрали на своем участке этот сорняк, то вы культивирует наркосодержащее расстение , а если вы его срезание и убирает вы занимаетесь заготовкой и транспортировкой, там до сбыта два шага, от следователя зависит
10:32:58 12-07-2023
Ни чего святого, это ведь расстения не вы их садили, не вам иничтожать. Леса вон все выскочили уже
10:44:37 12-07-2023
То, что человек может быть слабоумным- это не беда, таким его сделала природа, но настоящая беда, когда слабоумный начинает считать себя полноценным, да ещё гордиться и хвастаться своими "достижениями". Так и с коноплёй, борьба с нею напоминает мне борьбу слабоумного дона Кихота с ветряными мельницами. Ведь даже дети (не слабоумные) знают. что наша местная конопля- беспонтовая. Даже не "любительская", по примеру водки в 30 градусов, и даже не "учебная", а чистой воды плацебо, никакого клинического эффекта. Мда... что вы хотите от начальников, поднявшихся по карьерной лестнице с самых иловых карт?
11:28:06 12-07-2023
Гость (10:44:37 12-07-2023) То, что человек может быть слабоумным- это не беда, таким ег... При этом водку они массово не уничтожают, ну только если на банкетах
11:38:12 12-07-2023
Гость (10:44:37 12-07-2023) То, что человек может быть слабоумным- это не беда, таким ег... Зато "освоили бюджет", у них наверняка это уже как статья расходов внесена. И всё-таки по тексту имелся ввиду клинический или таки наркотический эффект?
13:22:28 12-07-2023
Гость (11:38:12 12-07-2023) клинический или таки наркотический эффект? Именно клинический.
13:03:49 12-07-2023
Гость (10:44:37 12-07-2023) То, что человек может быть слабоумным- это не беда, таким ег... а где нормальная растет, друг интересуется?
13:59:50 12-07-2023
Гость (13:03:49 12-07-2023) а где нормальная растет, друг интересуется?... Друг пусть позвонит 8 (3852) 392-900 или 392-902 ... там с удовольствием помогут разобраться, зачем Володька сбрил усы.
12:37:28 12-07-2023
Содержание действующих веществ в этой травке нулевой, как раз достаточно для выявления слабоумия у заинтересованных сторон.
17:43:54 12-07-2023
В советском детстве осенью шелушили зернышки конопли, если их: хрустящие, маслянистые, вкусные. И конопляное зерно продавалось в кооперативных магазинах наряду с другими злаками и крупами. В нашей конопле в Алтайском крае совершенно нет наркотических составляющих. С наркотой совсем другие сорта, произрастающие в других регионах. Поэтому бороться с дикой коноплей смысла нет, ну только если в эстетическом, чтобы зарослей не было, как и с другими сорняками.