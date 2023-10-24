Есть эффект. Барнаульский водоканал очистил берег Оби, где все лето мусорили горожане

С каждым годом барнаульцы относятся к природе все бережнее, но до идеала пока далеко, говорят сотрудники компании

24 октября 2023, 10:00, ИА Амител

Субботник водоканала / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы очень любят отдыхать на берегу Оби под Новым мостом. Но не все любят убирать за собой. А потому "Росводоканал Барнаул" всегда находит повод провести здесь свои экологические акции (впрочем, не только тут). Вот и в минувшую пятницу, 20 октября, сотрудники компании ушли с прибрежной зоны, что называется не с пустыми руками – чтобы вывезти все отходы, потребовался КамАЗ.

Экологический десант

В пятницу на месте субботника собралось немало сотрудников водоканала. Хотя акция эта добровольная: убирать никто никого не заставляет. Просто это уже стало доброй традицией компании, говорит ведущий инженер инспекции водных ресурсов Алексей Болдырев.

"Это наше ежегодное мероприятие. Выбираем грязное место, которое замусорили наши соотечественники. Высаживаемся там дружной бандой и делаем это место чистым. Собираем кучу мешков мусора и все это увозим. Никто никого не заставляет: кто захотел – тот пришел. Просто у многих из нас это уже вошло в привычку – сделать хорошее дело", – говорит Алексей.По его словам, в основном прибрежная зона Оби "зарастает" одноразовой пластиковой упаковкой. "Тренд" последних лет – стаканчики из-под кофе, которые барнаульцы бросают там же, где допили.

В итоге все собранное "богатство" уместилось в КамАЗ, который отвез его на полигон.

После субботника сотрудники водоканала установили на побережье табличку с обращением к горожанам, которые в будущем приедут отдыхать в облагороженное место.

"Чистый берег или свалка у водоема? Выбор за вами!" – гласит текст плаката.













































Субботник водоканала / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один "забьет", другой задумается

В мае 2023-го "Росводоканал Барнаул" убирался на правом берегу Оби в рамках всероссийской экологической акции "Марафон рек". Тогда сотрудники компании оставили прибрежную зону идеально чистой, собрав два грузовика мусора.

Грустно видеть, что за лето территорию вновь замусорили, признает Алексей Болдырев. Но подчеркивает, что с годами люди начинают относиться к природе бережнее.

"Раньше я сюда не только на уборку приезжал, но и просто отдохнуть. Сам замечаю, что мусора стало намного меньше. Несколько лет назад отсюда вообще по пять КамАЗов с мусором вывозили. Так что от наших акций точно есть эффект", – не сомневается инженер.Согласна с ним и специалист отдела снабжения Марина Шахова. По ее словам, главная цель акции – показать другим пример заботы о природе.

"В людях нужно воспитывать ответственное отношение к месту, где они живут и отдыхают. Не только мы этим занимаемся – экологических акций становится все больше. Один продолжит мусорить, а другой задумается и больше так делать не будет. Многие сотрудники берут с собой на субботник детей, чтобы они видели эту работу. Надеюсь, следующее поколение уже не будет так безответственно оставлять после себя мусор", – говорит Шахова.Она добавила, что Обь – особенный водоем для "Росводоканал Барнаул". Около 95% всех потребителей в Барнауле получают воду именно из этой реки. А потому в компании считают своей прямой обязанностью следить за состоянием водной артерии.













































Субботник водоканала / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Не первая и не последняя акция

"Росводоканал Барнаул" регулярно проводит экологические акции. Убирают не только прибрежные зоны Оби – сотрудники проводят субботники у Барнаулки, Пивоварки и в других местах.

Например, весной прошлого года водоканал провел масштабный субботник на безымянном озере в Барнауле, на экологическое состояние которого жаловались местные жители.

И каждый год компания принимает участие в акции по выпуску в Обь сазана. Это рыба очень важна для экосистемы реки: она очищает воду. Например, в этом году водоканал выпустил около 20 тысяч особей.

В компании намерены и дальше регулярно проводить экологические акции у водоемов. И надеются, что со временем субботники не понадобятся, потому что люди начнут увозить мусор с собой.

Команда водоканала / Фото: пресс-служба компании