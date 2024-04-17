Барнаульский водоканал назвал лучших плательщиков среди юрлиц, УК и ТСЖ

Компания подвела итоги первого квартала 2024 года

17 апреля 2024, 14:15, ИА Амител

Деньги. Квитанция / Фото: photogenica.ru

Барнаульский водоканал подвел итоги платежной дисциплины первого квартала. Средний процент оплат среди УК и ТСЖ составил 98%. Публикуем список лучших плательщиков среди УК, ТСЖ и юридических лиц.

Лидерами рейтинга среди управляющих компаний стали:

ООО "ПКС" – 107% оплаты;

ООО "ЖКИ" – 103%;

ООО "Простор" – 103%;

ООО "Наш Барнаул" – 102%;

ООО УК "Венета" – 99%.

У всех этих компаний полностью отсутствует задолженность перед водоканалом.

Среди предприятий лучшими стали: АО "Барнаульский молочный комбинат" – 104%, АО "СГК-Алтай" – 100,4%, ЦХиСО ГУ МВД России по Алтайскому краю – 100%.

"Иногда у некоторых компаний в рейтинге указан процент оплаты, превышающий 100%. Это означает, что компания внесла платеж за прошлые периоды, которые не были оплачены. Мы благодарны тем, кто вовремя оплачивает наши услуги, ведь эти средства направляют в том числе на модернизацию оборудования и сетей", – заявил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

В ближайшее время назовут УК и ТСЖ, ставших лидерами антирейтинга.