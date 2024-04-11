Кол-центр барнаульского водоканала принял более 28 тысяч звонков за первый квартал
Всего с момента создания кол-центра в 2010 году специалисты ответили более чем на 2,4 миллиона звонков
11 апреля 2024, 13:00, ИА Амител
Кол-центр барнаульского водоканала сообщил об итогах работы с клиентами за первый квартал 2024 года. Сотрудники обработали более 28 тысяч обращений горожан и жителей пригорода по телефону.
По данным статистики, количество звонков увеличивается каждый год. Однако в этом году обращений стало примерно на две тысячи меньше, чем в первом квартале 2023-го.
"На тематику обращений часто влияет сезон. Например, в весенний период задают вопросы о сроках благоустройства территорий после земляных работ, которые мы проводили в осенне-зимний период, весной в период паводка чаще поступают вопросы о качестве воды", – говорит начальник Центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.
В течение первого квартала сотрудники провели около 18,5 тысячи телефонных консультаций по различным вопросам, включая подключение к сетям компании, действия при повреждении пломб и получение логинов и паролей для доступа к личным кабинетам.
Абоненты обращались по поводу водоснабжения, водоотведения и благоустройства 4,2 тыс. раз.
Жители интересовались сервисом по уходу за домом "Хоум Ассист" и автономной канализацией "Топол-Эко" 130 раз. Также они звонили, чтобы поблагодарить сотрудников компании.
Недавно в ресурсоснабжающей организации напомнили, что оплатить счета и решить иные вопросы можно и онлайн.
Клиенты компании могут передавать показания счетчиков и оплачивать счета по квитанции через приложение "РВК. Услуги", на сайте водоканала или в "Системе Город".
15:09:32 11-04-2024
А ответил на 10 звонков? Мало принять. Нужно еще отвечать. Можно дозвониться и ждать часами пока тебе ответят. А звонок считается уже принятым. И деньги за разговор с мобильного телефона уже списываются. Обычно через 3-5 минут ожидания люди отключаются.
21:44:32 11-04-2024
Так вода какая ужасная
00:29:15 12-04-2024
Кол-центр /// Кол-центр /// Кол-центр
Русский язык..Я лью горькие слёзы, что с тобой сделали.
Вы сейчас серьезно? Адепты "горячих линий" и "дорожных карт". Бить вас учебниками Розенталя по головам с утра и до ночи. "КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН" и "ПЛАН РАЗВИТИЯ"!!!
03:37:15 12-04-2024
На этой неделе вода лучше стала чем на прошлой. А ледоход только сейчас начался. Значит могут когда захотят или много выговоров получат.