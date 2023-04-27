Барнаульский водоканал назвал самых больших должников среди УК

Компания подвела итоги первого квартала 2023 года

27 апреля 2023, 11:10, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLBoeVqy

Вода. ЖКХ / Фото: rawpixel.com / Freepik

Итоги платёжной дисциплины за первый квартал 2023 года подвели в "Росводоканал Барнаул".

По сообщению пресс-службы компании, "лидерами" антирейтинга стали:

МУП ДЕЗ № 1 Ленинского района Барнаула – долг почти 40 млн рублей и шесть периодов неоплаты; ООО "ДЕЗ-2 Ленинского района" – долг 22 млн рублей за три периода неоплаты; ООО "УК ЖЭУ 6 Октябрьского района" с долгом 10,9 млн рублей и 20 периодов накопления задолженности; "УК Смарт", накопившая – 7,7 млн рублей и 5 периодов просрочки; "УК "Центральная" Центрального района Барнаула – долг 6,1 млн рублей и шесть периодов неоплаты.

В "Росводоканал Барнаул" отмечают, что подобные задолженности негативно отражаются на деятельности предприятия.

"Ведь за счёт коммунальных платежей мы реализуем мероприятия, запланированные в рамках инвестиционной и производственной программ, модернизируем существующую инфраструктуру", – объяснил коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.Справка: управляющие компании обслуживают многоквартирные дома на основании лицензии и обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги. После двух периодов неоплаты, в соответствии с действующим законодательством, они рискуют стать ответчиками в суде.

Ранее "Росводоканал Барнаул" назвал лидеров среди УК и юридических лиц. Среди управляющих компаний выделились:

ООО УК "Лига", с процентом оплаты 105,47%;

ООО УК "ЖЭУ-24" – 103,38%;

ООО "Городской департамент ЖКХ" – 100,44%;

Среди предприятий:

АО "Барнаульская генерация" – 101,6%;

ООО "БТК Текстиль" – 100%.

ООО "Барнаульский водоканал"

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