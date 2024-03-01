Барнаульский водоканал получил комплексные экологические разрешения

Модернизация очистных сооружений улучшит качество воды и пойдет на благо экологии

01 марта 2024, 12:00, ИА Амител

Очистные сооружения / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Водоканал успешно прошел процедуру получения комплексных экологических разрешений (КЭР) для своих объектов по очистке канализации. Аналитики подтвердили соответствие всем санитарным нормам качества воды, возвращенной в Обь, после ее обработки.

Для его получения необходимо было подготовить и согласовать большой объем документации. У ресурсоснабжающей компании есть уже два таких разрешения, в то время как в регионе их выдано всего три.

"Комплексное экологическое разрешение предусматривает в течение семи лет проведение модернизации сооружений. Она поможет улучшить качество очистки стоков, что пойдет на пользу экологии края. Мы планомерно вели подобную работу и ранее, теперь она будет дополнительно усилена", – рассказал главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.

Специалисты компании приступили к разработке проекта модернизации очистных сооружений № 2, а для очистных сооружений № 1 в настоящее время готовят техническое задание. В процессе усовершенствования объектов планируют использовать современные отечественные разработки.

Согласно ФЗ "Об охране окружающей среды", юрлица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на объектах I категории, включенных в перечень, утвержденный приказом Минприроды России от 18.04.2018 № 154, должны до 31.12.2024 подать заявку на комплексное экологическое разрешение. Всего в регионе 61 объект такого типа.