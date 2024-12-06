Барнаульский водоканал представил инновационные проекты на конференции в Томске
Они направлены на улучшение клиентского сервиса и повышение экологичности объектов водоканала
06 декабря 2024, 10:00, ИА Амител
Специалисты барнаульского водоканала приняли участие в корпоративной научно-практической конференции, организованной группой компаний "Росводоканал" в Томске. Она играет важную роль в развитии отрасли, способствуя обмену передовым опытом, внедрению инноваций и повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения. Ежегодно мероприятие объединяет сотрудников 12 водоканалов, входящих в группу компаний.
Начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас представила проект "Документ в один момент, или Расчет водобаланса в едином окне".
"Раньше расчет водобаланса мы поручали сторонним исполнителям по договору", – рассказала Наталья Семикрас. Внедрение проекта, по ее словам, позволило оптимизировать этот процесс, сделав его более оперативным и качественным. Специалисты центра обслуживания абонентов теперь самостоятельно выполняют эту задачу. Судя по интересу членов жюри, проект имеет большой потенциал и, возможно, будет реализован не только в Барнауле, но и в других водоканалах группы.
Ведущий инженер отдела главного механика Артем Красилов поделился опытом модернизации канализационной насосной станции № 21.
Внедрение нового решения, разработанного с учетом рекомендаций Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям, позволило существенно снизить концентрацию вредных веществ в атмосферном воздухе вблизи станции и устранить неприятный запах.
Конференция – не просто площадка для обмена опытом, но и мощный катализатор инноваций в отрасли. В этом году участники представили разные проекты, охватывающие модернизацию оборудования и технологий, внедрение робототехники, электронного документооборота, усовершенствование клиентских сервисов, а также современные методы диагностики сетей.
Особое внимание уделили проектам, разработанным по методологии ТРИЗ. Эта теория решения изобретательских задач, внедренная в "Росводоканал" в 2024 году, уже продемонстрировала свою эффективность.
10:03:03 06-12-2024
инновационную систему устранения аварий до их появления представили?
10:35:07 06-12-2024
Весной посмотрим, что там инновационного...!?