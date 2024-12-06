Барнаульский водоканал представил инновационные проекты на конференции в Томске

Они направлены на улучшение клиентского сервиса и повышение экологичности объектов водоканала

06 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Артем Киселев и Наталья Семикрас / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Специалисты барнаульского водоканала приняли участие в корпоративной научно-практической конференции, организованной группой компаний "Росводоканал" в Томске. Она играет важную роль в развитии отрасли, способствуя обмену передовым опытом, внедрению инноваций и повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения. Ежегодно мероприятие объединяет сотрудников 12 водоканалов, входящих в группу компаний.

Начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас представила проект "Документ в один момент, или Расчет водобаланса в едином окне".

"Раньше расчет водобаланса мы поручали сторонним исполнителям по договору", – рассказала Наталья Семикрас. Внедрение проекта, по ее словам, позволило оптимизировать этот процесс, сделав его более оперативным и качественным. Специалисты центра обслуживания абонентов теперь самостоятельно выполняют эту задачу. Судя по интересу членов жюри, проект имеет большой потенциал и, возможно, будет реализован не только в Барнауле, но и в других водоканалах группы.

Ведущий инженер отдела главного механика Артем Красилов поделился опытом модернизации канализационной насосной станции № 21.

Внедрение нового решения, разработанного с учетом рекомендаций Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям, позволило существенно снизить концентрацию вредных веществ в атмосферном воздухе вблизи станции и устранить неприятный запах.

Конференция – не просто площадка для обмена опытом, но и мощный катализатор инноваций в отрасли. В этом году участники представили разные проекты, охватывающие модернизацию оборудования и технологий, внедрение робототехники, электронного документооборота, усовершенствование клиентских сервисов, а также современные методы диагностики сетей.

Особое внимание уделили проектам, разработанным по методологии ТРИЗ. Эта теория решения изобретательских задач, внедренная в "Росводоканал" в 2024 году, уже продемонстрировала свою эффективность.