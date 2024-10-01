Барнаульский водоканал продолжает модернизацию очистных сооружений

Благодаря реконструкции повышается качество питьевой воды в городе

01 октября 2024, 13:40, ИА Амител

Проверка качества питьевой воды / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Каждый день через очистные сооружения речной воды (ОСРВ) проходит примерно 170 тыс. кубических метров воды из Оби. С начала года барнаульский водоканал поднял из реки, подготовил и направил в город более 37 млн кубических метров чистой питьевой воды.

Обь – основной источник водоснабжения Барнаула. Водоканал обслуживает два водозабора, которые обеспечивают 97% питьевой воды. Прежде чем попасть к жителям Барнаула, речная вода проходит несколько стадий очистки на очистных сооружениях.

На каждом этапе сотрудники центральной аналитической лаборатории контролируют качество и безопасность воды, рассказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

Вначале в воду добавляют специальные химические соединения. Они помогают уменьшить мутность воды, объединяя мелкие частицы глины, ила и органических веществ в более крупные хлопья. Вместе с реагентами они оседают на дно емкостей – отстойников. Кроме того, на этом этапе в воду добавляют дезинфицирующее средство – хлорную воду.

Далее вода направляется в фильтры, представляющие собой резервуары, заполненные кварцевым песком. Проходя через фильтрующий слой толщиной около двух метров, вода полностью очищается и после этого поступает в городскую водопроводную сеть.

Система очистных сооружений / Фото: "Росводоканал Барнаул"

С 2019 года барнаульский водоканал применяет безопасный метод дезинфекции речной воды – гипохлорит натрия. Его производят непосредственно на предприятии путем электролиза из обычной пищевой поваренной соли. Ежедневно для обработки речной воды необходимо до 1,5 тонны соли.

"Такой метод дороже, но благодаря его внедрению нам больше не нужно хранить на территории очистных сооружений запасы жидкого хлора, а значит, производство стало более безопасным и экологичным для города", – пояснил Андрей Полюго.

В прошлом году ресурсоснабжающая организация начала большую реконструкцию очистных сооружений. Работа продлится до 2026 года. В этом году идет модернизация блока входных устройств, ремонт отстойников и технологических трубопроводов. Благодаря изменениям система водоснабжения станет более надежной и повысится качество питьевой воды. На работы планируют потратить более 932 млн рублей.