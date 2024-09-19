Враги канализации. Барнаульский водоканал напомнил, что нельзя смывать в унитаз
С начала года специалисты промыли более 170 км канализационных сетей и устранили более 3 500 засоров
19 сентября 2024, 14:00, ИА Амител
В Барнауле регулярно проводят работы по очистке канализационных сетей, что позволяет поддерживать надежное водоотведение в городе и оперативно устранять возможные проблемы.
По словам директора по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрия Власова, гидравлическая промывка – экологически безопасный способ восстановления проходимости системы водоотведения. С начала года специалисты водоканала провели профилактическую промывку более 170 км канализационных сетей и устранили более 3500 засоров в ходе аварийных работ.
Наиболее распространенными причинами засоров являются влажные салфетки и жировые отложения. Скопление влажных салфеток часто приводит к засорам на участках сети рядом с многоквартирными домами, а жировые отложения, очистки овощей, мука и другие пищевые отходы – вблизи точек общественного питания.
Дмитрий Власов подчеркивает, что система городской канализации не предназначена для приема:
- твердых отходов;
- тканей;
- песка;
- предметов личной гигиены;
- полиэтиленовых пакетов;
- пластика;
- стекла;
- пищевых продуктов.
Соблюдение правил использования канализации позволит снизить количество засоров минимум на 50%.
Для промывки сетей используют специализированные каналопромывочные машины.
Недавно парк техники барнаульского водоканала пополнился новой установкой для гидравлической промывки труб. Это самое мощное и универсальное оборудование предприятия, которое способно эффективно очищать большое количество канализационных сетей и удалять крупный мусор и внутренние отложения из труб диаметром от 150 до 1000 мм.
Принцип работы машины заключается в подаче воды под высоким давлением (до 200 бар), что позволяет разрыхлять отложения и очищать стенки труб.
Установка оснащена четырьмя водяными баками общей емкостью восемь кубометров. Расход воды составляет 16 кубометров в час. Масса установки с заполненными баками может достигать 31 тонны, а ее стоимость – 32 млн рублей.
14:44:11 19-09-2024
А! Кошек в списке нет - можно!
18:36:32 19-09-2024
дешевый стиральный порошок не растворяясь оседает в трубах как цемент, столкнулся лично с такой проблемой в частном доме с выгребной ямой.
19:12:52 19-09-2024
Ещё часто смываются блоки что цепляют на ободок.
19:41:41 19-09-2024
Я вас умоляю. С Площади Советов и от здания правительства Алтайского края все водоотведение и ливневая канализация выведены в обычную канализацию. С асфальта. С площади. Кому то можно. А кому-то такие статьи пишут.. Постыдились бы...
19:43:05 19-09-2024
Ну, а то, что обычно смывают в унитаз, тоже когда-то было пищевыми продуктами...Что, даже остатки прокисшего супчика нельзя? Куда его тогда, в мусоропровод?
22:09:45 19-09-2024
Гость (19:43:05 19-09-2024) Ну, а то, что обычно смывают в унитаз, тоже когда-то было п... Прокипятить. Пригласить в гости тещу и...
Вот и нет проблемы.
13:42:25 20-09-2024
Засорился в одной семье унитаз, вызвали сантехника...
Приходит такой, чисто выбритый, в костюме-тройке, начищенных ботинках, в руках саквояж наподобие докторского... Выслушал, в чём проблема, закатал рукав пиджака и бодро засунул руку в унитаз... с брезгливой мордой вынимает эту руку и говорит: "Вы что, туда гадите что-ли?"