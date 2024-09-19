Враги канализации. Барнаульский водоканал напомнил, что нельзя смывать в унитаз

С начала года специалисты промыли более 170 км канализационных сетей и устранили более 3 500 засоров

19 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Каналопромывочная машина / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле регулярно проводят работы по очистке канализационных сетей, что позволяет поддерживать надежное водоотведение в городе и оперативно устранять возможные проблемы.

По словам директора по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрия Власова, гидравлическая промывка – экологически безопасный способ восстановления проходимости системы водоотведения. С начала года специалисты водоканала провели профилактическую промывку более 170 км канализационных сетей и устранили более 3500 засоров в ходе аварийных работ.

Каналопромывочная машина и специалисты водоканала / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Наиболее распространенными причинами засоров являются влажные салфетки и жировые отложения. Скопление влажных салфеток часто приводит к засорам на участках сети рядом с многоквартирными домами, а жировые отложения, очистки овощей, мука и другие пищевые отходы – вблизи точек общественного питания.

Дмитрий Власов подчеркивает, что система городской канализации не предназначена для приема:

твердых отходов;

тканей;

песка;

предметов личной гигиены;

полиэтиленовых пакетов;

пластика;

стекла;

пищевых продуктов.

Соблюдение правил использования канализации позволит снизить количество засоров минимум на 50%.

Для промывки сетей используют специализированные каналопромывочные машины.

Недавно парк техники барнаульского водоканала пополнился новой установкой для гидравлической промывки труб. Это самое мощное и универсальное оборудование предприятия, которое способно эффективно очищать большое количество канализационных сетей и удалять крупный мусор и внутренние отложения из труб диаметром от 150 до 1000 мм.

Принцип работы машины заключается в подаче воды под высоким давлением (до 200 бар), что позволяет разрыхлять отложения и очищать стенки труб.

Установка оснащена четырьмя водяными баками общей емкостью восемь кубометров. Расход воды составляет 16 кубометров в час. Масса установки с заполненными баками может достигать 31 тонны, а ее стоимость – 32 млн рублей.