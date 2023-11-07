Барнаульский водоканал рассказал, как вместо бумажной квитанции оформить электронную

Электронный документ – это не только удобство, но и сохранение природных ресурсов

07 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Карта. Оплата / Фото: photogenica.ru

С начала 2023 года почти 11,4 тысячи клиентов "Роводоканал Барнаул" предпочли получать электронный платежный документ вместо бумажных квитанций. Всего от них уже отказались более 25 тысяч горожан.

Что такое электронный платежный документ?

Это цифровая квитанция, аналог бумажного платежного документа с такой же юридической силой. Просмотреть электронную квитанцию можно со смартфона, планшета или компьютера. В любой момент у абонента есть доступ ко всей истории начислений и платежей.

"Выбор электронного документа – это не только удобство, но и сохранение природных ресурсов. Барнаульский водоканал заботится об экологии, и многие наши сотрудники уже перешли на электронные квитанции", ­– рассказала начальник центра обработки и авторизации коммерческой дирекции "Росводоканал Барнаул" Ольга Дунькова.

Как его оформить?

Оформление электронной квитанции бесплатно и занимает несколько минут.

Отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной можно: