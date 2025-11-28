Барнаульский водоканал улучшил качество питьевой воды в микрорайоне Ползуново

Новая станция очистки удаляет избыток железа из артезианской воды

28 ноября 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFGqe37v

Станция водоочистки в Ползуново / Фото: Лилия Болатаева

Барнаульский водоканал завершил установку новой станции водоочистки на артезианском водозаборе микрорайона Ползуново. Проект реализовали в рамках инвестиционной программы компании, его стоимость составила 5,3 млн рублей.

Основная цель модернизации – улучшение качества питьевой воды более чем для 300 жителей микрорайона.

«Водоснабжение станции Ползуново обеспечивает артезианский водозабор, вода которого характеризуется повышенным содержанием железа», – отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

По его словам, повышенное содержание этого металла характерно для подземных вод в окрестностях Барнаула. Теперь вода проходит две стадии очистки: сначала обезжелезивание с помощью фильтров, затем ультрафиолетовую обработку для обеззараживания. Это обеспечит для жителей высокое качество питьевой воды (в соответствии с нормативами).

Станция водоочистки в Ползуново / Фото: Лилия Болатаева

Открытие новой станции – важный этап в долгосрочной программе модернизации водоснабжения пригородных районов Барнаула. Ресурсоснабжающая компания активно устанавливает станции обезжелезивания и деманганации на обслуживаемых артезианских водозаборах. Сегодня подобные объекты успешно работают в поселках Южный, Спутник, Черницк, Ягодное, Казенная Заимка и микрорайоне Затон.

