Барнаульский водоканал улучшил качество питьевой воды в микрорайоне Ползуново
Новая станция очистки удаляет избыток железа из артезианской воды
Барнаульский водоканал завершил установку новой станции водоочистки на артезианском водозаборе микрорайона Ползуново. Проект реализовали в рамках инвестиционной программы компании, его стоимость составила 5,3 млн рублей.
Основная цель модернизации – улучшение качества питьевой воды более чем для 300 жителей микрорайона.
«Водоснабжение станции Ползуново обеспечивает артезианский водозабор, вода которого характеризуется повышенным содержанием железа», – отметил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.
По его словам, повышенное содержание этого металла характерно для подземных вод в окрестностях Барнаула. Теперь вода проходит две стадии очистки: сначала обезжелезивание с помощью фильтров, затем ультрафиолетовую обработку для обеззараживания. Это обеспечит для жителей высокое качество питьевой воды (в соответствии с нормативами).
Открытие новой станции – важный этап в долгосрочной программе модернизации водоснабжения пригородных районов Барнаула. Ресурсоснабжающая компания активно устанавливает станции обезжелезивания и деманганации на обслуживаемых артезианских водозаборах. Сегодня подобные объекты успешно работают в поселках Южный, Спутник, Черницк, Ягодное, Казенная Заимка и микрорайоне Затон.
