Барнаульский водоканал улучшил качество водоснабжения в двух районах

Для этого компания автоматизировала управление насосами на станции второго подъема

08 апреля 2025, 13:00, ИА Амител

Шит управления. Насосная второго подъема / Фото: Лилия Болатаева "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал внедрил новую автоматизированную систему управления насосными агрегатами на станции второго подъема. Она расположена на Павловском тракте и отвечает за подачу питьевой воды в дома 95% барнаульцев. Специалисты разработали и применили систему, позволяющую управлять насосами от удаленной точки опроса (диктующей точки). Введение автоматики повысило качество водоснабжения в Индустриальном и части Ленинского районов города.

Новое оборудование установили в 2025 году на подводящем трубопроводе, который находится в 5 км от насосной станции второго подъема. Оно позволяет контролировать давление в трубопроводе в режиме реального времени, а также в зависимости от этих параметров корректировать работу насосных агрегатов на станции.

Наносное оборудование / Фото: Лилия Болатаева "Росводоканал Барнаул"

С 26 февраля текущего года насосная станция работает в новом режиме, используя данные с диктующей точки. Первые результаты показали значительные улучшения качества водоснабжения и стабилизацию давления в сети, особенно в юго-западной части города.

"В результате внедрения автоматизированной системы управления насосными агрегатами в часы максимального водопотребления (с 18:00 до 23:00) наблюдается увеличение давления воды в трубопроводе, но при этом нововведение позволяет защитить водопроводные сети от повреждений из-за избыточного давления", – сказал главный инженер "Росводоканал Барнаул" Евгений Чайкин.Компания продолжит модернизацию оборудования, внедряя инновационные технологии и решения для повышения эффективности и надежности услуг. В течение года в рамках собственной производственной и инвестиционной программы предприятие направит более 900 млн руб. на реконструкцию и обслуживание коммунальной инфраструктуры и сетей.

Как ранее сообщал amic.ru, барнаульский водоканал подготовился к паводку. На предприятии создали запас материалов и оборудования, проверили все необходимое. К возможным чрезвычайным ситуациям готовы 10 бригад и более 100 единиц спецтехники.