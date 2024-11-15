Барнаульский водоканал вошел в число лидеров по эффективности тарифной политики

И занял 16-ю позицию в федеральном рейтинге

15 ноября 2024, 13:15, ИА Амител

Очистные сооружения / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Высшая школа экономики представила результаты исследования "Индекс эффективности тарифной политики". В рамках анализа эксперты оценили работу 75 российских водоканалов, расположенных в городах с населением более 250 тыс. человек.

Рейтинг сформировали на основе показателя, оценивающего баланс между экономическими интересами самих организаций и их клиентов. Индекс включал такие аспекты, как соцнаправленность тарифов, их достаточность для обновления инфраструктуры, дифференциацию для разных групп потребителей и др. факторы.

В Барнауле тарифы на водоснабжение и водоотведение каждый год утверждает Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. Они включают затраты на электроэнергию, ремонт и модернизацию оборудования, закуп материалов для строительства и восстановления сетей, налоги и т.д.

"На каждый период регулирования мы разрабатываем производственную программу, которая включает перечень необходимых мероприятий для обеспечения надежной работы городских систем водопровода и канализации, а также расчет затрат на их выполнение", – пояснил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.По его словам, привлечение дополнительных инвестиций, включая федеральный бюджет, помогает модернизировать коммунальные сети Барнаула и пригородов без увеличения тарифной нагрузки.

В итоге водоканал Барнаула оказался на 16-й позиции в федеральном рейтинге эффективности тарифной политики. Кроме него в двадцатку лучших вошли предприятия группы компаний Росводоканал в Тюмени, Томске, Краснодаре, Омске и Архангельске.

В НИУ ВШЭ подчеркнули, что ГК "Росводоканал" заняла лидирующую позицию среди крупнейших частных операторов страны по объему инвестиций в водопроводно-канализационное хозяйство.

Как ранее сообщал amic.ru, барнаульский водоканал недавно получил категорию "А", что указывает на продвинутый уровень в ЭКГ-рейтинге (Экология. Кадры. Государство). Он служит одним из наиболее объективных показателей репутации компании.

Рейтинг учитывает надежность, социальную и экологическую ответственность предприятий. В 2024 году оценивали более 6,7 млн предприятий.