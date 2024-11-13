5000 нештатных ситуаций. Барнаульский водоканал обеспечивает стабильное водоснабжение

И в среднем в сутки специалисты компании устраняют 17 повреждений на сетях

13 ноября 2024, 15:30, ИА Амител erid: LjN8KDNuS

Бригада по устранению повреждений / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

С начала года барнаульский водоканал устранил 407 повреждений на водопроводных сетях и 4748 засоров канализации.

Количество нештатных ситуаций в системе водоснабжения снизилось, в то время как засоров канализации стало больше. Основная причина – неправильное ее использование. Для сравнения: в 2023 году за аналогичный период компания зафиксировала 435 повреждений водопроводных сетей и 4408 засоров.

"С начала года специалисты наших бригад в общей сложности устранили более пяти тысяч нештатных ситуаций на коммунальных сетях краевой столицы и пригородных поселков. Это около 17 различных инцидентов в день", – рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов. По его словам, сотрудники водоканала всегда находятся в готовности, выполняют работу в любую погоду и время суток. Он подчеркнул важность их труда, отметив, что это основа нормальной жизни в городе.

В устранении повреждений водопровода ежедневно участвуют пять линейных бригад и одна аварийно-диспетчерская служба. Нормальную работу канализационных сетей города обеспечивают шесть линейных и две аварийные бригады. В выполнении задач им помогают около 100 водителей различной спецтехники.

Ресурсоснабжающая организация всегда рада пополнению штата.

"Приглашаем на работу слесарей-ремонтников и водителей, предлагаем официальное трудоустройство, все положенные компенсации и доплаты, дополнительные социальные гарантии: оплату образования и занятий спортом сотрудникам и их детям, а также жилищную программу с компенсацией процентов по ипотеке", – добавил Дмитрий Власов.

Напомним, водоканал сейчас завершает благоустройство после ремонта коммуникаций. Основную часть работ уже выполнили, оставшиеся проекты планируют закончить до 16 ноября. Подробнее об этом читайте здесь.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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