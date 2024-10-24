Барнаульский водоканал выпустил в Обь 20 тысяч мальков сазана

Экоинициатива позволит восстановить популяцию ценной рыбы и очистить водоем

24 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Мальки сазана / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Ежегодно барнаульский водоканал в рамках программы восстановления водных биоресурсов Алтайского края принимает активное участие в зарыблении реки Оби. В 2024 году предприятие выпустило в ее воды около 20 тысяч мальков сазана, инвестировав в экологически важный проект 577 тысяч рублей.

"Мы проводим выпуск молоди сазана с 2015 года. Это важная часть экологической политики нашего предприятия. Сазан – традиционный обитатель наших водоемов. Молодь отлично приспосабливается к условиям реки. Выживает до 90% выпущенных особей", – отмечает главный технолог "Росводоканал Барнаул" Светлана Трунова.

По словам эксперта, уже через год эти мальки в среднем достигнут веса в два килограмма. Сазан – ценная промысловая рыба, играющая важную роль в поддержании экологического баланса водоема и его очищении.

Мальков выращивают в специализированном рыбном хозяйстве. Перед выпуском в реку специалисты тщательно контролируют среднюю массу мальков, которая должна составлять не менее 20 граммов. Затем с помощью автоцистерны с кислородной подачей мальков доставляют к месту выпуска и аккуратно выпускают в реку через гибкий рукав.

Акцию по зарыблению проводили с 10 по 15 октября в районе села Гоньба. В ней, помимо барнаульского водоканала, принимали участие и другие предприятия региона, использующие водные ресурсы в работе и осознающие ответственность за их сохранность.

Выпуск молоди в реку провели под строгим контролем представителей предприятий – участников программы воспроизводства биоресурсов.

Выпуск в реку мальков сазана / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Работники водоканала следят за не только за популяцией рыб, но и за чистотой водоема. Компания также напоминает предприятиям о необходимости вовремя подавать декларацию о составе сточных вод на следующий год (до 1 ноября 2024 года). Это важно для экологической безопасности города. Информация помогает более эффективно контролировать качество сточных вод.