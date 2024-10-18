Сотрудники водоканала и студенты Барнаула очистили ленточный бор от тонны мусора

Субботник прошел в рамках эколого-просветительской акции

18 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Волонтеры на "Эковолне РВК" / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Росводоканал Барнаул провел большую экоакцию "Эковолна РВК" в ленточном бору. В мероприятии участвовали 48 волонтеров, которые соревновались в эрудиции, находчивости и объемах собранного мусора.

"Эковолна РВК" – волонтерский проект группы компаний "Росводоканал". Аналогичные мероприятия уже состоялись в других городах присутствия, и теперь настал черед Барнаула. Основная цель проекта – привлечь внимание молодых людей к проблемам экологии и важности заботы об окружающей среде. Для этого акцию организовали в виде соревновательного субботника, сообщила директор по персоналу Росводоканал Барнаул Елена Кулешова.

В мероприятии участвовали молодые работники барнаульского водоканала, студенческий экоотряд "Рыси", представители совета работающей молодежи Алтайского края (предприятия "РОТОР", "Алтайкрайэнерго", "Газпром") и учащиеся Алтайского транспортного техникума.

Команды отвечали на вопросы викторины, например, о времени разложения пластикового пакета в природе или о типах отходов, подлежащих переработке. Активисты также проверяли свою ловкость и сообразительность, выполняя разные задания в команде.

Заключительным и самым ярким этапом стал экологический субботник "Зеленая тренировка". Во время соревнования командам необходимо было собрать как можно больше мусора за 30 минут.

В результате взвешивания выяснилось, что за полчаса совместной работы волонтеры собрали более тонны отходов. Почти половина от общего объема пришлась на команду Алтайского транспортного техникума. Этот значительный вклад в охрану природы принес им заслуженную победу. Весь мусор утилизировали на полигоне ТБО, а участники акции, проявившие наибольшую активность, получили памятные подарки от компании "Росводоканал Барнаул".

Волонтеры на "Эковолне РВК" / Фото: Росводоканал Барнаул

Напомним, работники ресурсоснабжающей организации регулярно участвуют в благотворительных и социально значимых мероприятиях. Помогают животным в приютах, привозя им необходимые вещи, участвуют в донорских акциях. И уже девять лет предприятие проводит уборку берегов рек осенью. В октябре 2024 года сотрудники и студенты собрали более 120 мешков с разнообразным мусором, который потом вывезли на полигон ТБО на автомобиле компании.