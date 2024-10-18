Сотрудники водоканала и студенты Барнаула очистили ленточный бор от тонны мусора
Субботник прошел в рамках эколого-просветительской акции
18 октября 2024, 13:00, ИА Амител
Росводоканал Барнаул провел большую экоакцию "Эковолна РВК" в ленточном бору. В мероприятии участвовали 48 волонтеров, которые соревновались в эрудиции, находчивости и объемах собранного мусора.
"Эковолна РВК" – волонтерский проект группы компаний "Росводоканал". Аналогичные мероприятия уже состоялись в других городах присутствия, и теперь настал черед Барнаула. Основная цель проекта – привлечь внимание молодых людей к проблемам экологии и важности заботы об окружающей среде. Для этого акцию организовали в виде соревновательного субботника, сообщила директор по персоналу Росводоканал Барнаул Елена Кулешова.
В мероприятии участвовали молодые работники барнаульского водоканала, студенческий экоотряд "Рыси", представители совета работающей молодежи Алтайского края (предприятия "РОТОР", "Алтайкрайэнерго", "Газпром") и учащиеся Алтайского транспортного техникума.
Команды отвечали на вопросы викторины, например, о времени разложения пластикового пакета в природе или о типах отходов, подлежащих переработке. Активисты также проверяли свою ловкость и сообразительность, выполняя разные задания в команде.
Заключительным и самым ярким этапом стал экологический субботник "Зеленая тренировка". Во время соревнования командам необходимо было собрать как можно больше мусора за 30 минут.
В результате взвешивания выяснилось, что за полчаса совместной работы волонтеры собрали более тонны отходов. Почти половина от общего объема пришлась на команду Алтайского транспортного техникума. Этот значительный вклад в охрану природы принес им заслуженную победу. Весь мусор утилизировали на полигоне ТБО, а участники акции, проявившие наибольшую активность, получили памятные подарки от компании "Росводоканал Барнаул".
Напомним, работники ресурсоснабжающей организации регулярно участвуют в благотворительных и социально значимых мероприятиях. Помогают животным в приютах, привозя им необходимые вещи, участвуют в донорских акциях. И уже девять лет предприятие проводит уборку берегов рек осенью. В октябре 2024 года сотрудники и студенты собрали более 120 мешков с разнообразным мусором, который потом вывезли на полигон ТБО на автомобиле компании.
13:17:38 18-10-2024
"очистили ленточный бор " Все 550 километров или всё таки часть бора?
15:11:43 18-10-2024
120 мешков - не так и много. Но всё равно молодцы.
15:14:14 18-10-2024
во многих ВУЗах при поступлении за волонтерство (документ должен быть!) +3 или +4 балла к ЕГЭ!!