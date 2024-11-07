Барнаульский водоканал завершает благоустройство после ремонтов

Основная часть работ сделана, остальные планируют закончить в ноябре

07 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

Благоустройство территории на ул. Антона Петрова/ Фото: "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал заканчивает благоустраивать территории, где весной и летом проводил аварийно-восстановительные работы.

"Сети водопровода и канализации обычно залегают на глубине до четырех метров. Чтобы обеспечить безопасность горожан, после завершения всех работ мы засыпаем котлован и передаем участок подрядчикам", – объяснил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов. Он добавил, что подрядные организации восстанавливают асфальт, газоны, бордюры, тротуары и т. д. С 17 апреля по 30 октября компания закрыла 278 ордеров, соблюдая все установленные сроки.

Благоустройство территорий / Фото: "Росводоканал Барнаул"

За это время удалось восстановить более 19 000 квадратных метров асфальта и около 12 000 квадратных метров газона. Завершение работ по 15 открытым ордерам запланировано на срок до 16 ноября.

Напомним, недавно барнаульский водоканал выпустил в Обь 20 000 мальков сазана, что позволит восстановить популяцию ценной рыбы и улучшить состояние реки. В рамках программы восстановления водных ресурсов Алтайского края предприятие ежегодно проводит зарыбление Оби.

Также в октябре сотрудники водоканала вместе со студентами приняли участие в субботнике, очистив ленточный бор более чем от тонны мусора. Акция, прошедшая в рамках экологической программы, позволила за полчаса работы собрать внушительный объем отходов.