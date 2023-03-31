Девелопер купил участок с заброшенным зданием случайно, а теперь всерьёз намерен его осваивать

31 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Компания "Жилищная инициатива" подготовила проект развития участка в районе посёлка Булыгино, где расположен двухэтажный долгострой. Девелопер выкупил его на торгах пять лет назад, а затем приобрёл и соседний участок. По мнению инвестора, в ближайшие годы этот микрорайон может быть очень востребованным и перспективным.

Будущее квартала

Площадка под запроектированные многоэтажки расположена в проезде Канатном, 46б. В 2013 году компания "Сибирь Звезда" начала строить здесь ЖК на 65 квартир с газовой котельной на крыше. Однако уже в марте 2014 года работы прекратились, а из семи этажей возвели всего два.

Руководитель "Сибирь Звезды" был осуждён на шесть лет заключения за мошенничество, а долгострой выставлен на торги. "Скелет" дома вместе с участком "Жилищная инициатива" приобрела в 2018 году за 4,86 млн рублей.

Эта покупка "произошла случайно", сообщил директор компании Юрий Гатилов в программе "Переговорка" на amic.ru. Но затем у девелопера появился интерес к площадке, и он приобрёл ещё и соседний участок. Сейчас застройщик считает территорию очень перспективной.

"Если рассматривать возможность строительства 70 га на правом берегу реки Барнаулки, так называемый Лесной пруд, и возведения дороги от шоссе Ленточный бор до выхода на Новый мост, то вся эта территория будет очень перспективной. Как начало перспективы мы заложили два кирпичных дома по 10 тысяч квадратных метров. Это небольшие объёмы", – рассказал Юрий Гатилов.

Полную версию интервью с директором "Жилищной инициативы" смотрите скоро в "Переговорке" на amic.ru.

Попытка №2

Сейчас компания повторно обратилась в мэрию, чтобы согласовать проект планировки и межевания квартала. Это необходимо, чтобы начать строительство ЖК. Впервые документ застройщик представил на общественных обсуждениях в декабре 2022 года.

Тогда участниками слушаний стали пять горожан. Четверо из них указали, что не согласны с проектом, так как его границы проходят через принадлежащие им земельные участки. В результате мэрия поддержала барнаульцев и отклонила проект. Три месяца понадобилось инвестору, чтобы откорректировать проект и вновь вынести его на общественные обсуждения.