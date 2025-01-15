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Барнаульский завод хочет изменить назначение земель, чтобы открыть общежития

Общественные обсуждения проекта продлятся до 3 февраля

15 января 2025, 12:23, ИА Амител

Комната в общежитии / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu
Комната в общежитии / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu

Алтайский шинный комбинат просит изменить назначение трех участков на своей территории для размещения общежитий. Согласно сообщению на сайте комитета по строительству мэрии Барнаула от 14 января, инициатива проходит процедуру общественных обсуждений.

Комбинат хочет выделить под общежития три участка в проезде 9-м Заводском: 48л, 48к и 48и. По данным карт, по этим адресам уже расположены здания. По действующим правилам землепользования они относятся к производственным зонам. Корректировка нужна, чтобы там могли законно проживать люди.

Более подробную информацию об инициативе разместят 21 января. А до 3 февраля жители города и юридические лица могут направлять в комитет свои пожелания и комментарии к проекту изменения правил землепользования.

Барнаул промышленность

Комментарии 8

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Гость

12:33:08 15-01-2025

Живи там где работаешь. И смены чтоб по 15 часов. Добираться до работы же не надо. Все для ответственных трудолюбивых гастроботов.

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Шинник

13:24:14 15-01-2025

Гость (12:33:08 15-01-2025) Живи там где работаешь. И смены чтоб по 15 часов. Добираться... Вообще-то на Космонавтов, 12/9, на 4-м этаже и так есть общага !
Правда она "соседствует" с УФСИН...

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Гость

11:47:29 16-01-2025

Гость (12:33:08 15-01-2025) Живи там где работаешь. И смены чтоб по 15 часов. Добираться... Во всем негатив)))) а разве плохо? Не на цепь же посадили, а на первое время, почему бы и нет.

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Гость

12:59:18 15-01-2025

Никакие новые общежития там не открывают. Всегда были общежития, раньше относились к территории завода Техуглерода. Которого давно уже нет, а общежития использовал АШК, так как собственник был один. У них не было статуса общежитий и получается их фактическое функционирование пока как общежития, незаконно. Сейчас оформят землю и оформят статус общежитий. Все приводят в соответствие с законом. Но люди там все равно как жили так и живут.

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Гость

14:09:33 15-01-2025

Общежития и земля под общежитиями как таковая оформлена. Речь идет о переименовании нежилых зданий в общежития на документальном уровне.

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Гость

14:32:45 15-01-2025

а потом так же ловко там построит высотки и сделать доходные дома! я - за!! Солодилов гений

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Шинник

15:30:12 15-01-2025

Гость (14:32:45 15-01-2025) а потом так же ловко там построит высотки и сделать доходные... ерунду не городите.
1. Промсектор. До Общественного транспорта 10-15 минут пешком
2.если эти "высотки" будут на балансе Шинного, то сразу "НЕТ" !

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Светлана

15:38:49 15-01-2025

Общежития... Новое - это хорошо забытое старое.

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