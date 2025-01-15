Барнаульский завод хочет изменить назначение земель, чтобы открыть общежития

Общественные обсуждения проекта продлятся до 3 февраля

15 января 2025, 12:23, ИА Амител

Комната в общежитии / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu

Алтайский шинный комбинат просит изменить назначение трех участков на своей территории для размещения общежитий. Согласно сообщению на сайте комитета по строительству мэрии Барнаула от 14 января, инициатива проходит процедуру общественных обсуждений.

Комбинат хочет выделить под общежития три участка в проезде 9-м Заводском: 48л, 48к и 48и. По данным карт, по этим адресам уже расположены здания. По действующим правилам землепользования они относятся к производственным зонам. Корректировка нужна, чтобы там могли законно проживать люди.

Более подробную информацию об инициативе разместят 21 января. А до 3 февраля жители города и юридические лица могут направлять в комитет свои пожелания и комментарии к проекту изменения правил землепользования.