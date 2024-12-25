Планы на реконструкцию Барнаульского сереброплавильного завода раскрыл собственник

В документации предусмотрена как реставрация, так и создание новой инфраструктуры

25 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Сереброплавильный завод / Фото: amic.ru

Документы по переосмыслению Барнаульского сереброплавильного завода подготовил его собственник. В них предусмотрено как сохранение исторических зданий, так и создание инфраструктуры для обслуживания населения. В данный момент идея проходит процедуру общественных обсуждений. Об этом сообщает "Толк".

Сейчас готовится проект по переустройству ЛЭП в границах памятника архитектуры. Также предусмотрено строительство объекта, сопоставимого по размеру с торговым центром.

Проект изменений планировки и межевания территории "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул – горнозаводской город" размещен на сайте городского комитета по строительству для общественного обсуждения. Предложения касаются участка в границах ул. Ползунова, пр. Красноармейского, ул. Мамонтова и пр. Социалистического. Речь фактически идет о Барнаульском сереброплавильном заводе, парке "Центральный" и прилегающих участках. Из выложенных документов следует, что заявитель хочет поменять границы своих и соседних участков, в том числе находящихся в муниципальной собственности.

"Упоминается необходимость реконструкции высоковольтной линии электропередачи над территорией исторического завода. Пока нависающие над землей провода осложняют реконструкцию памятников для привлечения большого количества людей. Одним из выходов может быть перенос ЛЭП под землю. Именно это, как стало известно "Толку" из достоверных источников, сейчас и готовится: ЛЭП спрячут под землю, что существенно облегчит дальнейшую работу по восстановлению и приспособлению памятника архитектуры", – рассказали в издании.

Также предполагается формирование участка для строительства административного объекта на ул. Мамонтова. Рядом с ним расположится обширная территория благоустройства с открытым паркингом на углу пр. Социалистического и ул. Мамонтова. В одном варианте – с крупным зданием, в другом – с четырьмя меньшей площади.

В числе интересных решений предложено строительство второго мостика через Барнаулку ближе к пр. Социалистическому, а также канатной дороги. Рядом с ул. Мамонтова должна расположиться подъемная площадка на гору Нагорного парка.

"Здания ансамбля Барнаульского сереброплавильного завода предлагается реставрировать и приспособить для современных нужд. А кирпичную стену плотины, которая частично сохранилась вдоль пр. Красноармейского, – музеефицировать", – рассказал "Толк".

Общественные обсуждения продлятся до 28 декабря. Заинтересованные горожане и коммерческие организации могли направить свои замечания в городской комитет по строительству до 24 декабря.

Комплекс Барнаульского сереброплавильного завода выкупила с аукциона компания "Матч" в 2017 году. Покупка 17 зданий и земельного участка обошлась примерно в 180 млн рублей. Проект все еще готовится к реализации. Ожидалось, что компания представит его общественности в июле 2024 года, однако этого до сих пор не произошло.