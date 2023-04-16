Барнаульский завод попал в санкционный список Украины

Ограничения предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, а также транзита, полетов и перевозок по территории Украины

16 апреля 2023, 15:55, ИА Амител

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"Алтайский геофизический завод", расположенный по адресу проспект Калинина, 15, к7, попал в санкционный список Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, пишет "РГ".

Срок санкций - 10 лет. Ограничения предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, а также транзита, полетов и перевозок по территории Украины и ряд других мер.

Помимо барнаульского предприятия в санкционный список попали дочерние структуры крупных российских компани и физические лица, среди которых голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, экс-фигурист Илья Авербух и гимнаст Артур Далалоян.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввёл санкции на 10 лет против 351 физлица и 254 предприятий и организаций, в числе которых барнаульская компания "Центр информационной безопасности". Указ опубликован на сайте президента Украины.