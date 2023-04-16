Зеленский ввёл санкции против барнаульской компании

Ограничения будут действовать 10 лет

16 апреля 2023, 07:30, ИА Амител

Владимир Зеленский ввел санкции на 10 лет против 351 физлица и 254 предприятий и организаций, в числе которых барнаульская компания "Центр информационной безопасности". Указ опубликован на сайте президента Украины.

В санкционный список также вошли "Яндекс", "ВК", "Рамблер", "Газпромнефть - цифровые решения" и "Газпром автоматизация", "Иннотех", "1С" Skillbox, "Микрон" и другие.

Помимо российских организаций, в перечне есть по одной фирме из Одессы и Казахстана.

Среди физлиц, попавших под санкции, – руководители IT-компаний, производители компьютерного оборудования, разработчики софта и резиденты Сколково, пишет ТАСС.