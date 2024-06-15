Барнаульский зоопарк 15 июня проведет аналог "Музейной ночи"
Двери зверинца будут открыты до 23:00
15 июня 2024, 10:14, ИА Амител
Барнаульский зоопарк / Фото: amic.ru
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" 15 июня проведет аналог "Музейной ночи", сообщают "Вести Алтай".
Гости смогут посмотреть моноспектакль в исполнении краевого театра кукол, отведать кашу "из топора" и сходить в гости к Бабе-Яге.
Кроме того, директор зверинца Сергей Писарев проведет экскурсию и покажет, как кормит хищников.
Двери зоопарка будут открыты для посетителей до 23:00.
08:03:25 18-06-2024
Отличная идея